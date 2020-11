Merenguero Johnny Ventura anuncia concierto el Día de Acción de Gracias

SANTO DOMINGO.- Con el propósito de celebrar el tradicional Día de Acción de Gracias y hacer un recuento por su más de 100 discos, el merenguero Johnny Ventura se prepara para realizar su primer concierto virtual el 26 de este mes a través de la plataforma ADN Stream Concerts. El espectáculo, titulado “+ de 100”, es producido por René Brea, en tanto que la parte musical de Henry Jiménez, quienes anunciaron que los fanáticos del conocido Caballo Mayor pueden adquirir sus tickets, por el portal de wwwadnstreamconcerts.com, con un costo de preventa de 12, 14 y 25 dólares. René Brea explicó que el artista es el tercero que forma parte de la plataforma que desde el pasado mes de agosto ha venido llevando entretenimiento a las familias de todo el mundo tras las medidas de confinamiento para evitar el COVID-19, así mismo agregó que la iniciativa ha servido para mover la economía de cientos de personas que colaboran en los proyectos. “Iniciamos con Héctor Acosta, luego Eddy Herrera y ahora traemos a Johnny Ventura junto a su orquesta, lo que nos ha permitido darle trabajo a muchos técnicos y artistas que se vieron sin poder hacer nada los primeros meses de la pandemia”, agregó. Explicó que la puesta en escena de la producción contará con un despliegue de tecnología en luces y pantallas que permitirán ser apreciado por los usuarios desde sus teléfonos inteligentes, Smart TV, tabletas, consolas de videojuegos y computadoras a una calidad de FULL HD.

Cuenta con el respaldo de Color Visión, Grupo SIN, CDN Music, Telemicro Internacional, El Súper Poder, El Show de Bebeto, Pégate y Gana con El Pacha, El Show del Medio Día, Rental Visión, Ritmo 96, Súper K, Ultra FM, Kiss 94.9, Radio Monumental 100.3 FM, Cachicha, UEPA tickets, Gustazos, Corotos, El Jet Set, y con los aliados internacionales en Puerto Rico (Cima 103.7, Molusco, El Fiscal del Merengue y Alexandra Magazine).

Además, en New York (Alberto Cruz Management, Laina Entertaiment Music, SoyLatino.Net); en Colombia (Olímpica Stereo Radio, Boletas Ya), en Honduras (Power FM); en Costa Rica (Omega 105.1 FM, en Miami Minaya PR y en México Jay Glass); en Nicaragua (Hey nkuit e Isidro Gadea) y en Canadá Radio Be One.

of-am