Jhony Brito enviado a Triple-A tras destacado debut con Yankees

Johny Brito

NUEVA YORK.- El puertoplateño Jhony Brito tuvo un brillante debut en las Grandes Ligas al lograr la victoria la tarde del domingo para los New York Yankees que derrotaron por segunda vez en tres partidos a los San Francisco Giants.

Brito estuvo intransitable durante cinco entradas completas solo permitiendo dos imparables, con un boleto concedido y seis ponches, haciendo 76 lanzamientos y 51 de ellos resultaron en strikes.

Además de la noticia de su sensacional estreno con los ‘Bombarderos del Bronx’ también trascendió que el dominicano fue enviado a la sucursal Triple-A de Scranton/Wilkes-Barre a pesar de su gran actuación en el montículo.

No obstante de acuerdo a reportes, la democión de Brito no tiene nada que ver con su desempeño el domingo o alguna acción previa y todo se debe a que los Yankees no tienen la necesidad de llevar en el roster activo a un quinto abridor y prefieren cargar con un brazo en el bullpen adicional.

“Muy cómodo, sintió la bola y su posición bien. Muy buen desempeño para nosotros allí afuera cuando lo necesitamos”, expresó el dirigente Aaron Boone sobre la actuación de Brito el domingo haciendo énfasis en el cambio de velocidad como su principal lanzamiento.

Todo apunta a que los Yankees trabajarán con una rotación de cuatro hombres que incluye a Gerrit Cole, Nestor Cortés, Clarke Schmidt y el dominicano Domingo Germán, que de acuerdo a Marly Rivera de ESPN.com será el abridor del partido del martes ante los Philadelphia Phillies, después de haber tirado una sesión de bullpen este domingo.

No se descarta que en algún momento de la temporada Brito, de 25 años, pueda regresar a la rotación principal del equipo de Nueva York más adelante, sobre todo si continúan los problemas de lesiones de su compatriota Luis Severino.

El dominicano Frankie Montás y Carlos Rodon, abridores de los Yankees, siguen también fuera por lesiones.

