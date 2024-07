La persona de Jesucristo ha sido interpretada de diferentes maneras, según el interés de quien lo interpreta. Sin embargo, lo importante de todo, es que cada quien afirma la existencia de ese legendario personaje. Para los cristianos, quienes somos sus seguidores afirmamos que él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor y cabeza de la iglesia. Este enfoque se manifiesta como resultado de la revelación divina.

En realidad Jesucristo debe ser considerado como lo que realmente él es: Jesucristo altruista, pues su vida estuvo llena de altruismo, que hasta el día de hoy, sigue creciendo en las mentes y creencia de los pueblos. No es sólo por el nombre, ni por ser israelita, sino que su comportamiento refleja una persona especial. Altruista «Que tiene altruismo». Altruismo «cuidado desinteresado del bien ajeno, aun a costa del propio y fundado en una moral permanente natural» Dicc. L. Encl. 2000.

Dejar una condición de Dios, para bajar a una condición humana, es digno de admiración. Solamente alguien que es capaz de buscar el bien del otro, en detrimento de sí mismo, es capaz de semejante hazaña. Pero, aún más, estando en la condición de hombre, humillarse a escoger una muerte como si fuere el peor delincuente de la época, la muerte en la cruz, todo para hacer el sacrificio mediante el cual beneficia el perdón del pecado de sus seguidores.

Jesucristo no obtuvo ninguna propiedad terrenal, de ninguna especie, que no fuera la iglesia, demostrando el desprendimiento por las cosas terrenales. Como hombre en este mundo tenía muchas necesidades que él debía suplirse, más bien, ayudó a muchos de diferente manera- .En dos ocasiones les dio de comer como a cinco mil, y cuatro mil personas. El tenía compasión de los demás. Eso es altruismo.

El sanó decenas de personas, quienes padecían diferentes enfermedades. El no rechazó a alguien que necesitara sus servicios. No humilló a nadie, demostrando su grandeza. Jesucristo supo tratar a sus enemigos, pero al mismo tiempo veía a cada uno como era, dando honor a quienes los merecían. El fue un verdadero ser dador y hacedor del bien común. Elogió a pecadores, no por sus pecados, pero sí por reconocer sus faltas, como lo hizo con Zaqueo.

Una de las cosas que impactan de Jesucristo fue que cuando lo fueron a arrestar, se presentó, y abogó para que dejaran tranquilos a sus discípulos. Eso es digno de reconocer, no pensó en el mal general, sino en sufrir él la consecuencia de su misión. Ninguno de sus discípulos murió con él, ni fueron detenidos, y les dijo que él sería herido y ellos se despersarían, como estaba profetizado. Sin embargo, Pedro, como impulsivo dijo que él no haría eso, y le advirtió que esa noche le iba a negar tres veces.

Estando crucificado fue injuriado, primeramente por los dos que estaban a su lado crucificados, mas con su actitud ganó a uno de ellos, quien luego creyó en él y le dijo «acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.

Muchos otros, viéndolo crucificado se burlaban de él; los soldados le dieron vinagre en lugar de agua. Las autoridades y el pueblo hicieron un escarnio de él, pero lo grande del caso, es que él sufría todo eso, para hacer posible el rescate de ellos y de nosotros.

Este altruista lo dio todo a cambio de nada para él. Todo lo logrado era en beneficio del hombre quien había pecado y estaba en una difícil situación, no solamente por la condenación en el infierno, sino que estaba esclavizado bajo el pecado, el temor a la muerte y sobre todo por Satanás. Sin Jesucristo, la humanidad estuviera peor, que lo que está. Gracias a Jesucristo, tenemos una moral divina, fundamentada en enseñanzas y mandamientos para nuestro bien.

Los méritos de Jesucristo son todos, mas él no tomó ninguno, todo lo dio al hombre, pues por él lo hizo. El volvió a su gloria celestial al lado del Padre, dejando la esperanza celestial de vida eterna para el hombre creyente y la libertad de todo aquello que esclavizaba al hombre.

Los cristianos comprometidos con Cristo, apreciamos todo eso que él hizo por nosotros, hemos experimentado una satisfacción extraordinaria cuando superamos alguna debilidad. Somos lo que somos, por lo que él ha hecho en nosotros y sigue haciendo.

Jesucristo altruista, la luz, el camino, la verdad y la vida; el buen Pastor, el Cristo, Rey, el Soberano. La gloria sea a él.

jpm-am