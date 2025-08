El fabuloso negocio de los combustibles (OPINION)

El autor es economista . Reside en Santo Domingo

POR MARCELINO LARA

La Ley No. 112-00 es conocida como la Ley de Hidrocarburos y establece los precios de los combustibles en el mercado dominicano. Dicha Ley establece el marco jurídico para la regulación de los hidrocarburos, incluyendo la fijación de precios, la importación, refinación y distribución de combustibles.

El Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante resoluciones, establece los precios oficiales de venta de los combustibles líquidos y el GLP a los diferentes actores del mercado, como los distribuidores y estaciones de servicios.

El precio final de venta de los combustibles resulta de la suma de varios componentes, que incluye el costo del producto (FOB), impuestos, márgenes de distribución, márgenes al detalle, y comisión de transporte.

En adición al gravamen sobre combustibles fósiles y derivados del petróleo dispuesto por la Ley No. 112-00 del 29 de noviembre del 2000, se estableció un impuesto selectivo de 16% ad valorem sobre el consumo interno de dichos combustibles fósiles y derivados del petróleo.

Con el supuesto propósito de combatir la inflación generada por el alza del barril de petróleo en los mercados internacionales durante la pandemia de Covi, las actuales autoridades tomaron la decisión de subsidiar el precio interno de los combustibles.

Obviamente, esa decisión ha generado una erogación presupuestaria anual por parte del estado dominicano.

Al mismo tiempo, y supuestamente para compensar esas erogaciones para subsidiar el precio de los combustibles, las autoridades aplican impuestos a la venta al consumidor final de dichos combustibles, incluyendo al GLP.

De esa forma, en el año 2022, el subsidio a los combustibles ascendió a RD$32,827.2 millones, pero el gobierno cobró impuestos ascendentes a RD$89,687.2 millones.

En 2023, el subsidio fue de RD$12,875.2 millones y los impuestos cobrados ascendieron a la jugosa suma de RD$90,839.8 millones.

En 2024, el subsidio fue de RD$18,568.2 millones pero el cobro de impuestos a los combustibles por parte del gobierno ascendió a la extraordinaria suma de RD$98,387.7 millones.

Como se puede observar, en algunos casos, el cobro de impuestos por parte del gobierno más que quintuplica la erogación del gobierno para subsidiar el precio de los combustibles. Un negocio redondo disfrazado de una supuesta bondad del gobierno para que el precio de los combustibles no suba demasiado. No me defienda tanto compadre dirían los usuarios propietarios de vehículos que pagan dicho impuesto al visitar la estación de combustible.

Hasta la primera quincena de julio de 2025, el gobierno ha subsidiado los combustibles por un monto de RD$7,511.4 millones.

Sin embargo, los impuestos cobrados ascienden a unos RD$41,835.9 millones.

Una cifra que evidencia el fabuloso negocio que ha resultado ser los combustibles para el actual gobierno es que desde el mes de enero del 2021 hasta mayo del 2025 el gobierno ha cobrado impuestos por combustibles ascendentes a la gigantesca suma de RD$399,965.7 millones, equivalente a un promedio anual de recaudaciones de RD$88,881.3 millones.

Según las estimaciones de ingresos del gobierno central para este año 2025, se espera recaudar por impuestos a los combustibles y al diferencial del GLP unos RD$107,360.3 millones, distribuidos de la siguiente forma: RD$57,965.6 millones por impuesto específico de la Ley No. 112-00; RD$35,909.9 millones por impuestos selectivos de la Ley No. 557-05, modificada por la Ley No. 496-06 que fija un ad valorem del 16%; RD$2,229.1 millones por el impuesto adicional de RD$2.00 por el consumo de gasoil y gasolinas, así como RD$11,195.7 millones por el diferencial del GLP.

Como es de conocimiento de muchos, los grandes consumidores de combustibles evaden el pago de impuestos por consumo de combustibles, así que una parte importante de esos impuestos es pagado por la clase media propietaria de vehículos y consumidora de GLP en el hogar y también en sus vehículos.

Por todo lo expuesto anteriormente es que se hace urgente y necesario hacer más transparente el cálculo de los márgenes de intermediación para los distribuidores, los detallistas, y los transportistas.

De no corregirse esta situación el negocio de los combustibles continuará siendo un negocio fabuloso que continuará dejando grandes beneficios al estado y a los intermediarios comerciales, mientras mayoría de usuarios permanecerá con bolsillos desfondados.

Por alguna extraña razón, mientras los precios del barril de petróleo en mercados internacionales rondaban los US$150.00 dólares en 2014, el precio del galón de gasolina premium en el mercado local rondaba los RD$150.00 pesos.

Sin embargo, ahora sucede que el barril de petróleo cuesta alrededor de US$70.00 dólares en los mercados internacionales y el galón de gasolina premium en el mercado local ronda los RD$300.00 pesos.

Es mas que claro que la famosa formulita no está funcionando bien para los usuarios finales de los combustibles, porque no está reflejando el comportamiento internacional de los precios en el barril de petróleo.

Y mientras tanto, la economía dominicana apenas crece un 2.4% en el primer semestre del 2025.