¿Qué plantean Carolina y Collado para el desarrollo de RD? (OPINION)

EL AUTOR es periodista y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

David y Carolina tienen que estudiar para que no le pase como a Gonzalo

David Collado y Carolina Mejía van por el carril de adentro en la carrera presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Los estudios de opinión revelan que la alcaldesa del Distrito Nacional tiene mayor control de la estructura partidaria, pero esas mismas investigaciones otorgan mayor puntuación al ministro de Turismo, que a su vez es el político mejor valorado dentro de esa entidad política.

Carolina Mejía aventaja en oratoria y se muestra más accesible con la población. De la misma forma que se reúne con empresarios se le ve abrazar a una vieja sin dientes en Sabana Perdida. Es indudable que tiene chispa y se le ve más cerca de la gente.

En cambio, David Collado exhibe ecuanimidad, es un joven bien parecido y ha mostrado pulcritud en el manejo de fondos públicos, tanto durante sus pasos por el Ayuntamiento como por el Ministerio de Turismo. No es ladrón.

Sin embargo, no es lo mismo ser alcalde o ministro que aspirar a la Presidencia de la República, que nunca debía ser por capricho o por simple ambición personal. Se requiere amar a su país, tener inquietudes sociales, estudiar los problemas y elaborar un plan.

Pregunta

En ese sentido surge la pregunta: ¿qué plantean Carolina Mejía y David Collado para el desarrollo de la República Dominicana?

Los presidenciables del PRM se limitan a resaltar la obra de gobierno de Luis Abinader, pero las principales características de esta gestión son la plutocracia, el nepotismo (prohibido por ley), la incapacidad para cerrar el déficit fiscal, la falta de inversiones en obras, el crecimiento desordenado de la deuda externa y los fideicomisos, que levantan suspicacias a muchos.

La capital luce limpia y bonita, pero ¿qué propone Carolina desde el Poder Ejecutivo, en caso de llegar? Esa dama tiene facilidad de expresión y se le ha visto articular ideas y pronunciar discursos.

Empero, en una de sus alocuciones la vi decir que en el 2028 el país tendrá a una mujer de presidenta. Ese dato nada le suma, pues no se trata de un problema de género y en una sociedad machista, como la nuestra, esa tecla no debía moverla.

Lo aconsejable sería abogar por la igualdad de los dominicanos, que es un derecho consagrado en el Artículo 39 de la Constitución de la República e inclusive aprovechar la ocasión para rechazar ese Código Penal recién aprobado por las cámaras legislativas, por ser discriminatorio a la mujer y a otros sectores vulnerables de la población.

David es peor

El caso de David es peor. No lo he visto decir nada diferente al crecimiento del turismo (¡Qué ha crecido, es verdad!) lo que hace pensar que este esel único país donde los políticos aspiran a la Presidencia sin saber lo que van hacer, pese a que todas las encuestas establecen que los principales problemas de los dominicanos son: el tema haitiano, inseguridad ciudadana, costo de la vida, corrupción pública, caos en el tránsito vehicular, déficit en el servicio eléctrico, falta de agua y de viviendas, problemas de medio ambiente y, evidentemente, necesidad de inversiones en obras de infraestructura física, entre otros.

Hacer un plan de gobierno no es nada difícil. Es solo conocer los problemas, buscar programas delos candidatos de los últimos 25 años e inclusive procurar propuestas de aspirantes presidenciales de países del área para escoger aspectos que sean adaptables a nuestra realidad. De todos, usted incluye y excluye y con sus ideas propias da un sello personal, sin dejar de plasmar su política monetaria y procura de fortalecimiento de nuestra moneda, dinamizando la producción agropecuaria e industrial y estimulando zonas francas para incrementar las exportaciones.

Adicionalmente, hay que seguir desarrollando el turismo y dada la seguridad jurídica buscar inversionistas extranjeros que levanten empresas en diferentes áreas de la producción, anunciar política exterior y soluciones a los problemas que la gente expresa, según las encuestas.

Cuando mataron a Trujillo el 70 por ciento de la población era rural, apenas el 30% residía en las ciudades. Y la tasa de analfabetismo oscilaba entre el 43% y el 70%. Esos datos se invirtieron. Hoy entre el 74 y 78.7% reside en zona urbana y del 21.3 al 25.75 vive en los campos.

En la actualidad República Dominicana tiene un 6% de analfabetismo, con una amplia clase media y una clase alta muy sólida, por lo que no se explica que los presidenciables punteros del PRM no planteen nada. Más les cuesta que se pongan a estudiar, porque en reuniones con determinados sectores les formulan preguntas, además tendrían que acudir a las entrevistas televisivas y no pueden evadir debates.

Que no olviden que Gonzalo Castillo pudo ganar, pero fue descartado por falta de aptitud, pese a ser un hombre bien parecido y con cierto carisma.

Sin descartar a la Fuerza del Pueblo para el 2028, que viene subiendo, con un líder experimentado y un Omar Fernández que conecta con mujeres y jóvenes, tanto David como Carolina tienen la gran oportunidad de representar la boleta del PRM. Y tratándose de un partido en el poder, el que sea candidato podría ser el próximo presidente de la República.

Naturalmente, cualquier candidatura de una mujer, en un país que nunca ha tenido a fémina de jefa de Estado, no deja de ser un experimento, por lo que David Collado tiene esa ventaja a simple vista.

