Jenrry Mejía y su misión de regresar a las Grandes Ligas

Panamá, 9 feb. – El grandes ligas dominicano Jenrry Mejía tiene una misión: regresar de la mano de Dios a Grandes Ligas, en está ocasión con los Medias Rojas de Boston, y siendo el mismo lanzador dominante que en sus inicios en las Mayores.

“Si Dios quiere, sí estaré de regreso, es un paso a la vez. Lo que quería era volver al béisbol, ya lo conseguí. Ahora a seguir trabajando fuerte y si Dios lo permite estaré en Grandes Ligas nuevamente”, dijo este viernes a Efe el dominicano.

Mejía adelantó que en su proceso de recuperación del consumo de sustancias prohibidas siempre supo “que iba a ser difícil, pero no imposible”, “primeramente uno tiene que apegarse a Dios, hay que creer” y tener fe siempre ayuda en estos casos.

“Dios es quien nos da las oportunidades, segundas y terceras, cuando caemos, no podemos quedarnos abajo, tenemos que levantarnos y demostrar de qué estamos hechos”, apuntó el pelotero de 29 años.

En 2015, Mejía dio positivo a Stanololol, y le provocó una suspensión por 80 partidos. En el proceso de cumplimiento de esta le llegó una segunda, esta vez positivo en Boldenone y la misma se incrementó a 162 encuentros.

La tercera se produjo el 13 de febrero de ese mismo año y lo dejó marcado por el resto de sus días, pues es el primer y por el momento era el único jugador en ser suspendido de por vida en el béisbol.

“Lo más difícil para regresar al béisbol, en ese caso, porque sabemos que esos casos son muy fuertes, es enfrentarme a la MLB, enfrentarme al mundo yo solo, para poder regresar, pero siempre he dicho que no estaba solo, Dios estaba conmigo, y lo dejé todo en manos de Dios”, indicó.

El regreso de Mejía a las Mayores se dará, porque las Grandes Ligas permitieron la readmisión condicional, y el mismo podría regresar a la Gran Carpa a partir de este año.

“Uno comete errores, todo es mental. En eso tengo que trabajar, ser fuerte mentalmente y darlo el todo por el todo, cuando llegue el momento”, dijo.

Mejía señala que en el proceso tuvo apoyo de otros ligamayoristas dominicanos de la talla de Pedro Martínez, quien siempre lo llamó a no desfallecer y a trabajar fuerte, de Bartolo Colón, Jeurys Familia, entre otros.

Sobre el torneo, Mejía señaló que ha sido bastante interesante. porque “lo bueno es competir, cuando vienes a un torneo que piensa que es fácil, pero eso no tiene emoción. Ganar todos los juegos sin perder, eso no tiene gracia, me gusta cuando las cosas se ponen interesante”.

El pelotero planteó que el equipo de Estrellas Orientales, que representa a República Dominicana en este torneo, “tiene más de lo que ha demostrado, porque tenemos buenos bates y no hemos hecho las carreras que debemos hacer”.

Adelantó que en Dominicana trabajó de abridor, “para acumular episodios, tenía tres años que no lanzaba”, rememoró que “en el 2014 y 2015 fui cerrador con los Mets y ahora Boston me necesita como relevista”.

“Ellos no querían que viniera a la Serie del Caribe. Pero decidieron dejarme venir, pero como relevista, porque están interesados que me acomode como relevo, si Dios lo permite vamos a seguir mejorando para llegar mejor”, manifestó.

Mejía aclaró que no tiene un rol preferido a la hora de lanzar.

“Yo cojo cualquier rol. Lo bueno es ejecutar, porque cuando trabajas para un equipo no puede decidir qué rol te gusta más”, aseguró.

of-am