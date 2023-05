Jean Alain pide lo dejen trabajar y estar en la educación de sus hijos

Jean Alain Rodríguez y sus abogados.

SANTO DOMINGO.- El exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó al Ministerio Público que necesita trabajar y participar en la educación de sus hijos.

Lo hizo este martes ante el juez Amauri Martínez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional durante la audiencia de revisión de medida cautelar.

Una de las razones por las que Rodríguez busca la variación de la medida de coerción consistente en arresto domiciliario es por las molestias que alegadamente le provoca el grillete electrónico en su tobillo.

De acuerdo a sus abogados defensores, quienes presentaron certificados médicos, el exfuncionario padece artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a muchas articulaciones, incluidas las de las manos y los pies.

“Donde está la inflamación está el grillete… no me diagnostiqué, lo dicen cuatro certificados médicos que hemos presentado aquí y no han sido refutados”, expresó Rodríguez en su tiempo de ponencia ante el juez.

El exprocurador tiene tres meses con la prisión domiciliaria y usando grilletes luego de haber agotado más de 18 meses de prisión preventiva.

En esta ocasión asegura tener los arraigos suficientes para no darse a la fuga, incluso le dijo al magistrado Martínez: “usted no será el juez que facilite la fuga de Jean Alain”.

El exprocurador está acusado de dirigir un supuesto entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020. El Ministerio Público llama a este caso Medusa.

En el expediente están imputados también Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

an/am