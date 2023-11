Jean Alain exige sea cumplida recomendación ONU de liberarle

SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, consideró este miércoles que el incumplimiento, por parte del Estado, de la solicitud de la ONU de su puesta en libertad por «irregularidades» en el proceso por corrupción en su contra tendría consecuencias para el país.

Habló en una rueda de prensa en la que valoró el informe emitido por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias relativo a su caso, que recomienda la inmediata liberación del exfuncionario y concederle el «derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el Derecho Internacional”.

CONSECUENCIAS PARA REPUBLICA DOMINICANA

“El no acatar una decisión de la ONU podría generar consecuencias de inseguridad jurídica diplomática, la República Dominicana logró recientemente formar parte, por primera vez, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas», manifestó el exfuncionario

A juicio de Rodríguez no tendría sentido desatender una decisión del mismo órgano en el que el país ha entrado tras un año y medio de «lobby diplomático”. “Yo estoy convencido de que el país no lo va a permitir, que el Gobierno no haría algo así”, indicó.

El exprocurador está en arresto domiciliario y lleva grillete electrónico desde enero pasado, tras permanecer en prisión preventiva durante 18 meses acusado de encabezar una supuesta red de corrupción que estafó miles de millones de pesos al Estado dominicano y que se desarticuló con la denominada operación Medusa.

