JCE visita Panamá y Chile para conocer propuestas a las OCLEE

La miembro titular del Pleno de la JCE y coordinadora de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, llamó a la comunidad dominicana para que participe activamente en el proceso de conformación de las OCLEE, dijo el organismo de elecciones en una nota.

Enfatizó la importancia de la participación ciudadana para garantizar la transparencia, eficiencia y democratización de los procesos electorales fuera del país, al destacar que las OCLEE son los órganos operativos de la JCE encargados de coordinar y supervisar todos los aspectos logísticos de las elecciones en el exterior.

«Las OCLEE son el puente que asegura que ustedes, dominicanos y dominicanas que viven fuera del país, puedan ejercer su derecho al voto con dignidad, transparencia y eficiencia», afirmó Fernández Guzmán.

La coordinadora concluyó su intervención reconociendo el «sacrificio» de la comunidad dominicana que reside fuera de su país.

De su lado, el miembro titular de la JCE, Samir Chami Isa, destacó la creación de las OCLEE como un pilar fundamental para la consolidación del ejercicio democrático dominicano más allá de las fronteras nacionales.

En su discurso, Chami Isa enfatizó que la nueva oficina representa «una extensión viva de la patria, una presencia activa del Estado dominicano» y reafirma que «la democracia no conoce límite geográfico», asegurando el derecho y el deber de cada dominicano en el exterior a participar en las decisiones de la nación.