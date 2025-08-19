JARABACOA: conferencia sobre cambio climático este miércoles

JARABACOA.- El cambio climático y sus efectos en el desarrollo ecoturístico de este municipio es el tema que se tratará en un encuentro a efectuarse este miércoles día 20 en la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM).

Expondrán el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez y los señores Michela Izzo, Francisco Domingo Brito e Ivón García Ricardo. .

Actuarán como comentaristas Omar Ramírez, Ángel del Rosario, Gabriel Peña, Tony Núñez, Nelson Bautista y Dionicio Hernández, especialistas en asuntos de medio ambiente.

La actividad, que iniciará a las 4 de la tarde. está siendo organizada por el Consejo de Apoyo a Jarabacoa (Coaja) y los ministerios de Medio Ambiente, Turismo y Educación y la Universidad Uafam.

Jpm-am