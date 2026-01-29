JARABACOA: Arranca obra de centro deportivo de Manabao

Tendrá un costo total de RD$19,000,000.00.

JARABACOA.- Se iniciaron de lleno los trabajos de construcción del Centro deportivo y comunitario del distrito municipal de Manabao.

La obra, gestionada por el Consejo de Apoyo a Jarabacoa (Coaja), se realiza con aporte de la Presidencia de la Republica, vía su Ministerio Administrativo.

En diciembre último Coaja entregó un cheque de RD$7,844,057.24 al ingeniero Lenin Herrera como primera partida para la construcción de una cancha de voleibol, baloncesto y usos múltiples comunitarios en el distrito municipal de Manabao,

José A. Tejeda, presidente de Coaja, dijo que la instalación -proyectada para estar lista en un cuatrimestre- tendrá un costo total de RD$19,000,000.00.

Jpm-am