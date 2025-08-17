JAPON: Dominicana celebrará Día Nacional en la Expo 2025

OSAKA, Japón.- República Dominicana afina los detalles para celebrar su Día Nacional el 23 de agosto próximo en la Expo internacional Osaka 2025, que se realiza en Japón, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la ocasión, el país cumplirá una amplia agenda de actividades diplomáticas, culturales y de promoción económica que pondrán de relieve su identidad, potencial y proyección internacional en uno de los foros globales más importantes del año.

La delegación oficial estará encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la cancillería, Hugo Francisco Rivera.

Acudirán, además, el vicetitular del Ministerio de Cultura, Amaury Sánchez; la directora ejecutiva del Centro de Promoción e Inversión (ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.

Durante el Día Nacional Dominicano tendrá lugar una ceremonia de izamiento de bandera, discursos institucionales, presentaciones culturales, visitas al pabellón, y se presentará una muestra de folclore y música nacional con la participación del Ballet Dominicano en Europa (BDE) y de Josean Jacobo y su orquesta.

Como parte de la celebración, se espera un colorido desfile de carnaval en el icónico Great Ring, llevando al público japonés la alegría y riqueza de las tradiciones dominicanas.

Previo al Día Nacional, la delegación participará en otras actividades por separado en la ciudad de Tokio organizadas por ProDominicana y el Ministerio de Turismo.

El ministro Paliza y parte de la misión oficial también sostendrán reuniones bilaterales con autoridades japonesas y líderes del sector económico, comercial y de innovación, con el fin de fortalecer la agenda de cooperación en áreas estratégicas como inversión, turismo y desarrollo sostenible.

Desde la apertura de la Expo, el pabellón de Quisqueya ha recibido más de un millón de visitantes, quienes han podido disfrutar de una propuesta que rinde homenaje al béisbol como símbolo de identidad compartida, destacando a peloteros dominicanos en equipos japoneses como los Hanshin Tigers (Osaka) y el Hiroshima Toyo Carp.

El espacio también muestra los productos más emblemáticos del país como chocolate, café, cigarros, ron, ámbar, larimar y fragancias.

La participación de este país coincide con la conmemoración de más de nueve décadas de relaciones diplomáticas entre Japón y República Dominicana, marcadas por la cooperación, la amistad y el respeto mutuo.

