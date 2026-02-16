Japón creció un 0,1% en cuarto trimestre y 1,1% en el año 2025

TOKIO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) – El producto interior bruto (PIB) de Japón registró una expansión del 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en contraste con la contracción del 0,7% de los tres meses anteriores, según ha informado este lunes la Oficina del Gabinete del Gobierno, que estima un crecimiento promedio del 1,1% para el conjunto de 2025, tras la caída del 0,2% de 2024.

A pesar de retornar al crecimiento entre octubre y diciembre del año pasado, el dato de expansión del PIB japonés en el cuarto trimestre se situó muy por debajo de las expectativas del consenso de analistas, que esperaban un rebote del 0,4% trimestral.

La evolución de la economía nipona en el tramo final de 2025 reflejó una expansión del 0,1% de la demanda privada, frente a la caída del 0,4% del tercer trimestre, aunque la demanda pública retrocedió dos décimas, el doble que en los tres meses anteriores.

Entre octubre y diciembre, el consumo de los hogares aumentó un 0,1% trimestral, después del alza del 0,4% entre julio y septiembre, mientras que el consumo gubernamental creció un 0,1%, en línea con el trimestre anterior.

De su lado, en el cuarto trimestre, las exportaciones restaron un 0,3%, después de caer un 1,4% en el trimestre precedente, mientras que las importaciones bajaron también tres décimas, después de disminuir un 0,1% en los tres meses anteriores.

De tal manera, para el conjunto de 2025, la primera estimación del dato de crecimiento del PIB apunta a una expansión media del 1,1%, frente a la contracción del 0,2% observada en 2024.

El pasado mes de enero, el Banco de Japón estimó una expansión del 0,9% en 2025 y revisó al alza su previsión para 2026, hasta el 1%, frente al 0,7% anterior, aunque de cara a 2027 proyectó un crecimiento del PIB del 0,8%, dos décimas por debajo de lo augurado en octubre.

