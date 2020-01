Ivanna Cuesta González se presentará en La Espiral de la Zona Colonial

Ivanna Cuesta

SANTO DOMINGO.- La baterista y compositora dominicana Ivanna Cuesta González se presentará en La Espiral 303 de la Zona Colonial, el jueves 16 de enero a las 9 pm, donde nos deleitará con sus composiciones y varios estandares de jazz, durante su visita a Santo Domingo.

Cuesta González ha tenido la oportunidad de formar parte de diferentes grupos en República Dominicana como Carijazz, Gustavo Rodríguez Trio, Javier Vargas y Atre, The Big Band del Conservatorio Nacional de Música dirigida por Javier Vargas y Ejazzson, entre otros.

Con ellos se ha presentado en los principales salones de Jazz y eventos importantes de la República Dominicana, como el Festival de Jazz Dominicano en Cabarete 2014 y 2015, Premios Soberano 2015, el Festival de Jazz de Santo Domingo Casa de Teatro 2014 y Stella Artois Fest 2015.

La talentosa baterista, graduada del Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana en 2015, recibió una beca Full-Tuition para asistir a Berklee College of Music, donde está finalizando una doble especialización en Performance y Escritura/Producción Contemporánea.

Allí ha estudiado con maestros de la talla de Neal Smith, Terri Lyne Carrington, Francisco Mela y Tia Fulle. Ivanna ganó el primer lugar en el concurso “Hit like a Girl 2019” en su categoría de 18 a 39 años, actuando en una de las convenciones más importantes de bateristas y percusionistas PASIC 2019, en Indianápolis. Además, es patrocinada por la marca de platillos “Paiste Cymbals”.

Ha tocado con los artistas internacionales Concha Buika (México Tour), Kris Davis (Dizzy’s NY), Dee Dee Bridgewater, Leo Blanco, Jacques Schwarz-Bart (Martinica Tour),Nando Michelin Quartet, Tia Fuller, Luisito Quintero, Sócrates García, Jane Bunette y Maqueque (Canada Tour), y Sona Jobarteh.

En 2017 comenzó su propio grupo The Unity Ensemble, actuando en diferentes lugares de Boston. Y en 2018 fue elegida para participar en un workshop en Amsterdam con el aclamado maestro John Riley. En la actualidad es parte del programa “Berklee Institute of Jazz and Gender Justice”, dirigido por Terri Lyne Carrington.

of-am