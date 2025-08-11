ITALIA: INDEX inaugura oficina en Arezzo

Corte de cinta en acto inauguración oficina Index en Arezzo

ROMA.- La viceministra de Relaciones Exteriores y directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX), Celinés Toribio, culminó una agenda de trabajo en Italia que marcó hitos importantes para el fortalecimiento institucional y comunitario de la diáspora dominicana.

En la misma se aperturó la primera oficina del INDEX en Arezzo representando un avance importante para la atención de la comunidad dominicana en Italia. El acto contó con la participación del embajador Rafael Lantigua y estuvo dirigido por Julio César Garden Regalado, encargado de INDEX-Italia.

«En Italia estamos agotando una apretada agenda de trabajo. Estamos aquí para servir a nuestro país y acompañar a nuestra diáspora», expresó la viceministra durante su visita, destacando el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de vínculos institucionales y comunitarios.

Entre las actividades sobresalieron dos encuentros: en Roma, un evento con mujeres líderes de la diáspora en el Tiziano Terrace Rooftop del Monti Palace Hotel, organizado por World Women Talent System (WWTS) en colaboración con la Confederación de las Asociaciones Dominicanas en Italia; y en Arezzo, el encuentro «Un Cafecito con la Comunidad Dominicana en Italia» con 70 organizaciones promotoras de la cultura dominicana, escuchando sus necesidades e inquietudes.

La agenda incluyó encuentros en el Senado de Italia en el Palazzo Madama, donde sostuvieron una reunión con la senadora Francesca La Marca, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Emigración. También visitaron la Cámara de Diputados en el Palacio Montecitorio.

Durante su agenda, la viceministra estrechó contactos con los cónsules generales Adolfo Pineda de Génova y Rómulo García de Grecia, además del cónsul honorario en Nápoles Elio Pacífico.

El equipo de INDEX estuvo representado por Julio César Garden Regalado, María Peralta, Giovanni Hernández, Marta Herrera, Ramona Sánchez y Mercedes De Leon.