ITALIA: Al menos 20 dominicanos impedidos de salir de aeropuerto

MILAN, Italia.- Al menos 20 dominicanos con residencia permanente en Italia se encuentran varados en el aeropuerto de Milán Malpens.

El grupo no tiene acceso a su equipaje, no ha podido alimentarse bien y debe dormir en el piso debido a que no han podido salir de la terminal.

Los afectados salieron el 19 de julio desde la Romana en un vuelo humanitario para ciudadanos italianos y dominicanos con residencia italiana, pero cuando llegaron a Milán se encontraron con la prohibición.