Ismael Miranda y Sergio Vargas amenizarán concierto en Jet Set

Miranda fue miembro de la agrupación Fania All Stars y con el paso de los años ha logrado mantenerse como u uno de los principales exponentes de la salsa a nivel internacional. Promete una espectacular presentación en la que no faltarán exitos suyos como ¨No me digan que es muy tarde ya¨, ¨Incompleto amor¨, ¨Caretas¨, ¨Aventura¨, ¨Pero tú no estás¨ y otros.

Mientras que, Sergio Vargas asegura que el público que asista disfrutará de sus temas favoritos”, entre los cuales están: “Si pudiera decidir”, “La ventanita”, “Dile”, “Que estás buscando”, y muchos más de su repertorio.

of-am-sp