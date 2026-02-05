Isaac Paredes y Astros pactan por US$9.35 millones y un año

Isaac Paredes

HOUSTON — El infielder All-Star Isaac Paredes y los Houston Astros evitaron una audiencia de arbitraje salarial al acordar, el martes, un contrato de 9.35 millones de dólares por un año.

El acuerdo se ubicó en el punto medio entre los $9.95 millones que Paredes solicitó y los $8.75 millones que el equipo ofreció cuando las partes intercambiaron las cifras propuestas el 8 de enero.

El acuerdo incluye una opción del equipo de 13.35 millones de dólares para 2027 que se convertiría en una opción mutua si Paredes termina entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso (MVP) este año. Paredes puede recibir un bono de 50,000 dólares cada año por ser seleccionado para el Juego de Estrellas.

Paredes, quien cumplirá 27 años el 18 de febrero, bateó un promedio de .258, el mejor de su carrera, con 20 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 juegos, lo que le valió su segunda selección al Juego de Estrellas. Estuvo fuera de acción entre el 19 de julio y el 19 de septiembre por una distensión en el tendón de la corva derecho.

Veterano de seis años en las Grandes Ligas, Paredes tiene un promedio de bateo de .237 con 92 jonrones y 287 carreras impulsadas con Detroit (2020-21), Tampa Bay (2022-24), Chicago Cubs (2024) y Houston, que lo adquirió en el canje de diciembre de 2024 que envió al jardinero Kyle Tucker a los Cubs.

Paredes es elegible para arbitraje el próximo invierno y para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2027.

of-am