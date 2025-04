Interior aprueba marcha del domingo; pero desautoriza otra

La actividad, organizada por el Comité Unitario de Conmemoración de la Gesta de Abril de 1965, contará con el respaldo de la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad de los participantes, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Dominicana, dijo Interior y Policía en su cuenta de X.

PROHIBEN MARCHA INCLUIRIA PARTICIPANTES EXTRANJEROS

El Ministerio advirtió sobre la detección de una convocatoria paralela, no autorizada, promovida por sectores que «buscan incorporar militancia migratoria y participación de extranjeros», acción prohibida por la legislación vigente. Cualquier manifestación que no esté debidamente autorizada no contará con apoyo de las fuerzas del orden.

Interior y Policía reiteró su compromiso con el respeto a los derechos ciudadanos, la defensa de la Constitución y la preservación de la convivencia pacífica.

«Se informa, que cualquier manifestación paralela no notificada, con objetivos distintos o que pretenda realizarse en los mismos espacios públicos y horarios, no contará con la anuencia y respaldo protocolar de las fuerzas del orden», dijo el documento.