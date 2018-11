INTEC presenta 19 nuevos proyectos de investigación

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) inició su primera Semana de la ciencia con la presentación de 19 investigaciones científicas, así como conferencias y exposiciones, a cargo de sus investigadores, especialistas nacionales y extranjeros. El programa se desarrolla desde este miércoles 14 hasta el jueves 16 de noviembre en el auditorio Osvaldo García de la Concha (GC) del campus académico.

Ocho de las investigaciones corresponden al Área de Ciencias Básicas y Ambientales, siete al Área de Ingenierías, tres al Área de Economía y Negocios, y una al Área de Ciencias Sociales y Humanidades. En conjunto, representan una inversión de aproximadamente RD$88.5 millones, de los cuales el 90% proviene de financiamiento externo y el 10% restante, del Fondo de Investigación del INTEC.

“Con la adición de estos 19 proyectos, totalizan 60 las iniciativas simultáneas de investigación en ejecución en el INTEC al mes de noviembre del año 2018, cuya inversión global es de aproximadamente RD$300 millones”, destacó el vicerrector de Investigación y Vinculación, Víctor Gómez-Valenzuela.

Actividades científicas

El doctor Kalil Erazo presentó aspectos preliminares de la investigación “Desarrollo de métodos para el diagnóstico y prevención de daños en infraestructuras civiles en República Dominicana utilizando el monitoreo estructural”, que tiene como objetivo desarrollar métodos probabilísticos para el diagnóstico y predicción de daños estructurales en infraestructuras civiles de la República Dominicana sometidas a eventos extremos, especialmente terremotos y huracanes.

También, del Área de Ingenierías, la doctora Claudia Germoso Núñez presentó el “Estudio probabilístico de amenaza sísmica en edificaciones públicas en la República Dominicana”, en el que plantea que uno de los problemas más importantes y comúnmente encontrados en la ingeniería sísmica es la evaluación de la respuesta del terreno donde se ubica la edificación.

Este jueves 15, la doctora Leandra Tapia, del Área de Ciencias Básicas y Ambientales, presentará la investigación Matemática Lúdica Digital, un estudio que implica la elaboración de una estrategia de gamificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática.

Mientras que el viernes, a las 9:00 de la mañana, se realizará el seminario internacional: “Arqueología, Antropología e Historia en el espacio del primer encuentro colonial en Las Américas”, a cargo del doctor Jorge Ulloa Hung, profesor investigador del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, encargado de Arqueología del Museo del Hombre Dominicano e investigador postdoctoral de la Universidad de Leiden, Holanda.

La primera Semana de la Ciencia del INTEC cuenta con la participación del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Territorial, auspiciado por el Fondo Multilateral de Inver­siones (FOMIN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Proyecto Nexus 1492 de la Universidad de Leiden de los Países Bajos, City College de la Ciudad de Nueva York (CCNY), el Center for Urban Science and Progress de la Universidad de Nueva York (NYU), la National League of Cities y el MetroLab Network de Washington, D.C. Además, el evento es patrocinado por la Fundación Propagas.

Los interesados en consultar las actividades del programa de la Semana de la Ciencia, puede acceder a la página: https://vriv.intec.edu.do/

