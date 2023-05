Insultar a Miguel Ceara Hatton es inaceptable (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Nos ha provocado mucha indignación ver como el periodista Guillermo Gomez ha insultado a un hombre de bien y honesto como Miguel Ceara Hatton tildándolo de sinvergüenza. Eso es inaceptable.

2 – No acostumbro a meter la mano en la candela por nadie, pero por Miguel Ceara Hatton, si lo hago.

3 – Si el periodista Guillermo Gomez se sintió injuriado porque se ha denunciado que él cobra una botella de un millón de pesos en el ministerio de Medioambiente, simple y llanamente, él, lo que tenía que hacer era desmentir esa información, con la elegancia y decencia que corresponde a un periodista que tiene la categoría que le suponemos, pero jamás arremeter con insultos contra un ministro honorable, como lo es Ceara Hatton. Igual señalamiento tengo para Alfredo Pacheco.

4 -Nunca estuve de acuerdo con el nombramiento de Ceara Hatton como ministro de Medioambiente por dos motivos, primero, porque esa no es su área, y segundo, en razón de que su temperamento y carácter no son para esa posición.

5 -Respecto a esa estimación mía, el tiempo me ha dado la razón, pero jamás puedo acreditar que las falencias de Ceara Hatton en la cartera, son porque él sea, o haya sido un sinvergüenza o un deshonesto, como sí lo han sido la mayoría de los que han ejercido el ministerio de Medioambiente. Pero fíjese usted, por esas cosas de la vida, el periodista Guillermo Gomez nunca arremetió contra las muchísimas fechorías de aquellos sinvergüenzas.

6 – Entiendo que próximamente Ceara Hatton será removido de su posición. No tengo idea de quien lo reemplazará, si espero que personas como Luis Carbajal o Eleuterio Martinez sean quienes lo sustituyan. No obstante, como la democracia no funciona en la protección del Medioambiente, por la falta de conciencia y educación de nuestros ciudadanos, por ello yo propongo a nuestro presidente Luis Abinader que el próximo nombrado en Medioambiente, sea un militar con estudios en ecología, para que este, con el apoyo de las Fuerzas Armadas pueda hacer un trabajo de contención a la gran destrucción a que estan siendo sometidos nuestros ríos y bosques. Tambien, este militar, con su autoridad, podrá limpiar la nómina de aquellos saqueadores que se creen con derecho de recibir sin trabajar una botella de hasta un millón de pesos del erario, lo que sí es una vagabundería de marca mayor, algo que los ciudadanos conscientes nos vamos a aceptar mansamente.

7 – De nuevo le señalo a Guillermo Gomez, si usted se ha sentido calumniado, porque se ha denunciado que usted cobra un millón de pesos vía la nómina de Medioambiente, si esta información no es verdadera, entonces, usted dando catedra de decencia, solo debió, desmentir este hecho con la altura que corresponde a un periodista de su categoría, si así lo hubiese hecho, usted hubiera ganado más prestigio, porque los insultos, solo empequeñecen a quienes usan de ellos.