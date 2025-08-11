Dos entidades formalizan querellas por ultraje al Himno

Wilson gómez y Juan Pablo Uribe

SANTO DOMINGO. – El Instituto Duartianoy la Comisión Permanente de Efemérides Patrias formalizaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Yoseli Castillo Fuertes por ultraje e injuria al Himno Nacional dominicano.

Ambas entidades depositaron, por separado, las querellas ante las autoridades.

EL INSTITUTO DUARTIANO

En rueda de prensa el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, calificó la acción como «deleznable», «cometida con inequívoca grosería», manifestó.

Gómez Ramírez, acompañado de otros directivos de la entidad, subrayó que este hecho atenta contra el respeto, la honra y la memoria de los dominicanos.

Recordó que, si bien la Constitución protege el derecho a la libre expresión, su ejercicio está supeditado al respeto por el honor, la dignidad y la moral de las personas e instituciones.

SOBRE REGULACIÓN DEL USO DE LOS SÍMBOLOS

Al citar la ley 210-19 sobre el uso de los Símbolos Patrios recordó que pena con uno a tres meses de prisión y multa de cinco a veinte salarios mínimos a quienes cometan ultraje contra estos.

Empero, acentuó que la acusación está amparada en una legislación más severa, la 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, debido al uso de las redes sociales para la comisión de la contravención.

EFEMERIDES PATRIAS

De su lado la Comisión Permanente de Efemérides Patrias también depositó una acusación.

El presidente de la Comisión, Juan Pablo Uribe, exigió que semejante transgresión que afecta la Constitución, la sensibilidad social e histórica y los rituales institucionales de la nación no quede impune.

Este es un paso firme e indeclinable sostenido por la ley, la conciencia y el corazón patrio, expresó.

De ahí, dijo, cumple con su misión institucional y consagratoria de actuar formalmente ante la instancia correspondiente, como establece el ordenamiento jurídico nacional.

Uribe calificó de repulsivo e ilegal el acto cometido contra el canto patrio oficial.

RESPONSABILIDAD PENAL

Efemérides Patria solicitó al Ministerio Público que ponga en marcha la acción pública contra Yoseli Castillo Fuertes, y cualquier otra persona que, según las investigaciones, resulten con responsabilidad penal.

También la identificación de todos los autores, coautores y sus cómplices, que hayan participado en la idea, planificación y ejecución de los hechos ilícitos que ultrajaron al Himno Nacional.

agl/of-am