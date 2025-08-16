Insostenible situación presupuestaria y financiera (OPINION)

El autor es economista . Reside en Santo Domingo

POR MARCELINO LARA

Nuestra irresponsabilidad en el manejo del gasto público corriente ha profundizado el déficit presupuestario estructural de la economía dominicana, mientras se profundiza la falta de inversión pública. El déficit ya supera los 200 mil millones de pesos.

Ante la ausencia de disciplina fiscal las finanzas públicas del país empiezan a deteriorarse. Más del 90% del gasto es orientado a un improductivo gasto corriente.

El aumento del gasto corriente ha sido financiado con el aumento exagerado de la deuda externa y por esa razón ahora estamos en cuarto lugar entre los diez países que dedican mayores porcentajes de sus ingresos fiscales para el pago de intereses de dicha deuda externa.

Ya superamos el 20%. Para este 2025 se espera que sea del 26.9%. En valor absoluto nuestro país deberá pagar unos 300 mil millones de pesos por intereses de la deuda del gobierno central.

El peso de la deuda sobre PIB ya supera el 60%. En 2020 era algo más del 40%. La presión sobre las finanzas públicas es enorme. Estamos tomando prestado hasta para pagar la nómina pública que dicho sea de paso se ha disparado en miles de millones de pesos.

El crecimiento económico está estancado, lo que afecta negativamente al empleo, el consumo y a la producción, y por tanto también a los ingresos fiscales. En pasado mes de junio la economía dominicana apenas creció en 1.1% según el Banco Central.

El peso dominicano ha empezado de nuevo a devaluarse, y ante la ausencia de una estrategia exportadora, aumenta muy poco el valor exportado y la cantidad exportada permanece igual, y en algunos casos hasta disminuye.

Delicada situación

Estamos frente a una delicada situación presupuestaria y financiera que nos podría conducir a la insostenibilidad. Es el mismo camino recorrido por Argentina antes de declararse en default.

Sin embargo, nuestras autoridades todavía no han dado muestra públicamente de preocupación ante el difícil camino que está recorriendo la economía dominicana. Parecería que no están percibiendo el peligro que implica la irreversibilidad de ciertos fenómenos económicos que una vez empiezan a ocurrir ya no tienen vuelta atrás.

La política económica de demanda inducida a través del aumento exagerado del gasto público corriente ha dejado exhausta las finanzas públicas dominicana.

La opción más factible para evitar el abismo sería que las autoridades hagan un esfuerzo por cobrar aunque sea una parte de los recursos que están dejando de cobrar por ITBIS y el impuesto sobre la renta, porque la clase media y pobres hace mucho que tienen los bolsillos rotos por la inflación, la devaluación y la falta de empleo.

Según investigaciones realizadas por técnicos del Banco Mundial nosotros estamos dejando de cobrar el 60% del impuesto sobre la renta y el 40% del ITBIS. Hagamos nuestro mejor esfuerzo en la Administración Tributaria para cobrar esos recursos.

Revisemos las exoneraciones, transferencias y subsidios.

Es mi humilde recomendación para evitar la total insostenibilidad presupuestaria y financiera del estado dominicano.

