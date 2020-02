Inmadurez democrática

El autor es periodista y magister en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.

El nivel de inmadurez democrática del pueblo dominicano cada vez más se pone de manifiesto al momento de presentarse una competencia electoral, ya sea esta municipal, congresual o presidencial.

Es increíble que algo que debería ser un asunto normal en nuestro sistema democrático, como la celebración de unas elecciones municipales, se convierta en un sobresalto generador de tensiones interminables.

De verdad, que no me cabe en la cabeza la idea, que un pueblo como el nuestro, con más de medio siglo de vida democrática este dando demostraciones de inmadurez que a todos nos avergüenza.

Como es posible entender que a estas alturas algunos actores políticos se estén prestando al peligroso jueguito de desafiar y cuestionar la mayoría de las decisiones que emanan de la Junta Central Electoral (JCE).

De igual manera, a quien se le puede ocurrir mantener una posición de ganador de la mayoría de las plazas electorales a nivel nacional, cuando todo el mundo sabe que las posibilidades de obtenerlas son mínimas.

Como es también constituye una inmadurez imperdonable, que todos los partidos mayoritarios con buen posicionado en la preferencia del electorado, estén vendiendo a su militancia y seguidores que ya son seguros ganadores. Eso es una locura.

Y que no me vengan con la vagamundería de que eso es normal, que eso es válido como estrategia en la lucha política por la búsqueda del poder, porque hace rato que en este tramo del siglo XXI, en occidente, el poder político se busca y se obtiene mediante el empleo de la razón no de la emoción.

De manera que esos jueguitos e infantilismos políticos y electorales deben detenerse, la población electoral no debe están expuesta a este tipo de sensaciones y estímulos que a lo único que conducen es al desorden y el caos.

Es tiempo de madurar, ha llegado el momento de preservar y fortalecer nuestro sistema democrático, imperfecto y como usted quiera, pero es el que tenemos que cuidar a sangre y fuego.

