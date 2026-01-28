Iniciativa social ha sustituido 530 pisos de tierra en la RD

SANTO DOMINGO.- La iniciativa social “100mil Pisos para Jugar” ha sustituido en el último semestre 530 pisos de tierra en comunidades vulnerables e intervenido 3,731 viviendas desde finales del año 2022.

“Sustituir un piso de tierra por uno de concreto es mucho más que una obra civil; es eliminar el foco de enfermedades parasitarias y respiratorias, permitiendo que nuestros niños tengan un lugar digno donde jugar y crecer”, expresó Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana.

Dijo que de las más de 5,700 soluciones habitacionales previstas, 1,888 corresponderá específicamente a la sustitución de pisos de tierra por cemento pulido, una meta que se divide en dos etapas estratégicas para asegurar la eficiencia operativa entre el cierre del año fiscal actual y el inicio del próximo.

El programa ha demostrado ser un motor de transformación no solo en la infraestructura, sino también en el tejido social y económico del país.

Durante el último semestre del 2025, la iniciativa logró impactar directamente la vida de 1,612 personas en situación de vulnerabilidad, extendiendo su alcance a 30 comunidades en todo el territorio nacional como Sabana Perdida, Guatapanal, Aviación, Cristo Rey, Las Canas, Las Agüitas, el Buen Hombre, entre otras.

Más allá de las viviendas, el proyecto dinamizó la economía local mediante la creación de 351 empleos directos, brindando sustento a cientos de familias. Asimismo, la sostenibilidad del programa se garantiza a través de la educación: 487 ciudadanos fueron certificados en talleres de "Vivienda Saludable", adquiriendo los conocimientos necesarios para mantener sus hogares en condiciones óptimas y proteger la salud de sus seres queridos.