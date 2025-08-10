Inician festividades 40 años de creación UASD Recinto Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Iniciaron las festividades conmemorativas de los 40 años de creación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago.

La celebración incluye una serie de actividades en las que se reconocerá los aportes de personas e instituciones que han contribuido al sostenimiento de la UASD en Santiago solemnes resaltan la trayectoria y el compromiso de la academia en la formación de profesionales de Santiago y la región.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana con el Izamiento de la Bandera Nacional y de la UASD en la explanada del edificio Ercilia Pepín, ubicado en la calle 16 de Agosto, esquina San Luis con el objetivo de resaltar el lugar desde donde partimos al campus en La Barranquita.

Acto seguido, a las 9:00 de la mañana, se realizó una ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte, ubicado en el Parque que lleva su nombre, frente a la Gobernación Provincial.

Las actividades de este primer día concluyeron con una solemne misa de acción de gracias en la Catedral Santiago Apóstol, que inició a las 10:00 de la mañana, donde servidores administrativos, docentes y estudiantes se dieron cita para agradecer por las cuatro décadas de logros académicos y compromiso social.

Durante la eucaristía, el maestro Juan Arias Fuentes, director general del recinto, expresó que “en estos 40 años, la UASD Recinto Santiago ha sido un faro de conocimiento, inclusión y transformación para miles de jóvenes que han confiado su formación a la universidad del pueblo”.

Durante estos cuarenta años, hemos construido una comunidad universitaria vibrante, diversa y solidaria, que continúa creciendo junto a los desafíos de una sociedad cambiante, sin perder de vista su vocación humanista y su responsabilidad con el presente y el futuro, expresó.

El domingo 10 de agosto, a las 8:00 de la mañana, se celebrará el maratón «UASD 40 años latiendo en la región desde el corazón de Santiago», partiendo desde el campus La Barranquita, por la Avenida Olímpica, hacia el monumento a los héroes de la Restauración, subiendo por la calle del El sol .

Finalmente, el miércoles 13 de agosto, a las 5:00 de la tarde, el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, ofrecerá la Conferencia Magistral: “Educación Superior e Inteligencia Artificial”, en el Auditorio de la Biblioteca Profesor Juan Bosch del recinto universitario, en La Barranquita.

Estas actividades forman parte de una agenda especial que busca conmemorar y destacar el impacto que ha tenido la UASD Recinto Santiago en la vida académica, profesional y social de la región norte durante sus 40 años de existencia.

El Recinto UASD Santiago, antiguo CURSA fue creado en 1985 mediante la resolución del honorable Consejo Universitario.

