Inespre inicia venta más de un millón libras de pollo a 55 pesos
Santo Domingo, 6 feb (EFE).- El Instituto de Estabilización de Precios(Inespre) inició este viernes la venta de 1,730,000 libras de pollo a 55 pesos las 16 onzas, través de los distintos programas que ejecuta el organismo.
Sostuvo que la iniciativa se enmarca dentro de los proyectos que ejecuta el organismo con miras a suministrar alimentos a precios asequibles a la población.
De igual forma, manifestó que con la venta del producto también combaten la especulación que pueda registrarse con el precio de la carne blanca.
El director del Inespre explicó que la venta de las cerca de 2 millones de libras de pollo se realiza «gracias al respaldo» que ha recibido del presidente Luis Abinader, quien según dijo ha sido enfático en señalar la importancia de la venta de alimentos eliminando los precios de intermediación.
Herrera Díaz exhortó a la población a estar atenta de las redes sociales del Inespre, donde diariamente se publican los lugares donde se ejecutan los programas de venta de alimentos.