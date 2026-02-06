Inespre inicia venta más de un millón libras de pollo a 55 pesos

«Comenzamos a recibir 32 contenedores de pollos congelados que serán vendidos enteros en los programas Ruta Alimentaria, Bodegas Móviles, Mercados de Productores y en las ferias en las que tenemos previsto participar», dijo en una nota el director del Inespre, David Herrera Díaz.

Sostuvo que la iniciativa se enmarca dentro de los proyectos que ejecuta el organismo con miras a suministrar alimentos a precios asequibles a la población.

De igual forma, manifestó que con la venta del producto también combaten la especulación que pueda registrarse con el precio de la carne blanca.

El director del Inespre explicó que la venta de las cerca de 2 millones de libras de pollo se realiza «gracias al respaldo» que ha recibido del presidente Luis Abinader, quien según dijo ha sido enfático en señalar la importancia de la venta de alimentos eliminando los precios de intermediación.

Herrera Díaz exhortó a la población a estar atenta de las redes sociales del Inespre, donde diariamente se publican los lugares donde se ejecutan los programas de venta de alimentos.