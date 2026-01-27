Industriales piden suspensión de ajuste tarifario de la CAASD

SANTO DOMINGO. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) pidió la suspensión inmediata del aumento de ajustes tarifarios implementado por el Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Estos acomodos de la CAASD contemplan alzas desproporcionados e injustificadas de hasta 400% para el sector industrial, por lo que la AIRD muestra preocupación por el impacto que provocarían en esa rama.

La organización llamó a revisar este proceso en el contexto legal, transparente y de consulta pública con los actores productivos perjudicados por la medida.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES EQUILIBRADAS

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, subrayó la disposición del gremio a contribuir en la búsqueda de soluciones equilibradas.

“El país necesita servicios públicos sostenibles, así como el sector productivo necesita previsibilidad en los procesos de estructuración de políticas públicas.

¨Cualquier reajuste tarifario debe construirse sobre bases legales, participativas y técnicamente sustentadas. Decisiones sorpresivas, como ésta, impactan los principios de seguridad jurídica a los que está acostumbrado el sector industrial”, manifestó.

La AIRD resaltó que, aunque reconoce la necesidad de actualizar los esquemas tarifarios en función de la sostenibilidad operativa de los servicios, preocupa que ahora obviaron la consulta pública de rigor o la publicación de los estudios técnicos que sustentan el alza.

“Con esta decisión, la CAASD ignora el mandato de diversas disposiciones legales que garantizan el debido proceso y la previsibilidad normativa en nuestro país.

¨La medida no incluye una gradualidad en el ajuste tarifario, e implementa de manera abrupta y sorpresiva un incremento considerable de las tarifas cuando los presupuestos del 2026 habían sido ya aprobados por las empresas afectadas” precisó Pujols.

Asimismo, resaltó la introducción de significativas diferencias tarifarias entre industrias nacionales y zonas francas, aspecto que no figuraba en el esquema previo.

agl/an