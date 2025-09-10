INDOTEL dice nadie puede usar canal 3 hasta que justicia decida

SANTO DOMINGO.- El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) advirtió que el canal 3 de televisión no puede ser puesto en funcionamiento hasta tanto el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emita una decisión en relación a la titularidad de dicho canal, tal como fue dispuesto en su comunicado del 19 de mayo del 2025.

Esa prohibición aparece ratificada por ese organismo quien emitió el pasado jueves 4 de septiembre de este año una comunicación en la que hace constar que “la sociedad FRANASYL, SRL depositó ante este órgano regulador una solicitud formal para realizar la transferencia del derecho de uso vinculado al segmento de frecuencia 578-584 MHz (CANAL 32 UHF) y el Canal 3 virtual”.

Señala además esa institución pública que “El conocimiento y decisión de la antes aludida solicitud de autorización de transferencia, en base de lo dispuesto por el Consejo Directivo del INDOTEL por vía de su Resolución 027-2025, fue sobreseído (suspendido) hasta que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo emita una decisión con relación a la titularidad del canal 3 virtual y que dicha decisión adquiera la condición de cosa irrevocablemente juzgada”, expresa la comunicación de INDOTEL.

La misma correspondencia indica que “…a la fecha, entre el INDOTEL y la entidad FRANASYL, SRL, no se ha suscrito contrato de concesión, ni con ninguna otra persona física o jurídica que actúe como cesionaria o delegataria de la Resolución núm. 143-24, de fecha 28 de noviembre de 2024”.

Esa postura es consecuencia de lo expresado por la señora Julissa Cruz Abreu, directora ejecutiva de INDOTEL, quien en fecha dos de octubre del 2024 respondió por escrito que “este órgano regulador le comunicó a FRANASYL, S.A. que no podía acceder a la solicitud de asignación del canal 3 virtual, debido a que dicho canal se encontraba inmerso en un proceso contencioso administrativo que no había adquirido la cosa irrevocablemente juzgada”.

El canal 3 es propiedad el Grupo Telemicro desde el año 1994 desde que fue concedido mediante decisión de la entonces Dirección General de Telecomunicaciones por autorización del presidente Joaquín Balaguer y ratificado mediante disposiciones del INDOTEL del 3 de julio del año 2004.

A pesar de esa inequívoca imposibilidad jurídica, el Grupo ACD Media y su representante en un marcado desafío y de notoria ilegalidad, organizó recientemente un acto de lanzamiento del Canal 3, convocando diferentes personalidades, simulando tener derechos sobre dicho medio, cuando en realidad carece de autorización del organismo regulador de las telecomunicaciones para hacer uso y transmisiones que de forma categórica habían sido restringidas. Tal como fue esclarecido por el Indotel en su comunicación producida al día siguiente de semejante espectáculo de mal gusto, escenificado en Blue Mall.

No puede confundirse a la población con informaciones distorsionadas o engañosas, ya que la entidad Franasyl a quien le habían sobreseído, suspendido o inhabilitado unas cuestionables autorizaciones sobre el canal 3, con mucho menos razón podía ceder permiso alguno al Grupo Ac de Media para efectuar transmisiones o actividades precipitadas que el propio Indotel había prohibido categóricamente y que la exponen a ineludibles sancionamientos legales.

Hay que recordar que a la entidad Franasyl que ha pretendido despojar al Grupo Telemicro de su canal, desde el año 2022 le habían sido asignados los canales 32 físico y 61 virtual, lo que fue ratificado mediante Resolución de agosto del año 2024. Resultando inexplicable que ACD Media y quienes la promueven estén gestando a toda costa la asignación forzosa de un canal que por más de tres décadas corresponde al Grupo Telemicro.

