Index convoca a concurso de cortometrajes para la diáspora

SANTO DOMINGO.- El Instituto de Dominicanos en el Exterior (Index) lanzó este jueves la cuarta edición del concurso de cortometrajes “Huellas de mi Quisqueya”, cuya temática este año es «¿Cómo me conecto con Quisqueya?», invitando a los dominicanos en el exterior a contar, desde su experiencia, cómo mantienen vivo su vínculo con el país.

El lanzamiento fue encabezado por la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, quien subrayó que con estos cortometrajes «buscamos unir experiencias, resaltar lo que somos como diáspora y destacar que los dominicanos en el exterior son mucho más que remesas».

«Detrás de cada cortometraje que se postule habrá un hijo o hija de esta tierra, como yo, que nunca ha dejado de amar a su patria», dijo la embajadora en el acto, que se inició con un minuto de silecio en honor a Agliberto Meléndez, pionero del cine dominicano y quien falleció el miércoles.

Mediante este concurso, el Index busca fortalecer y dar visibilidad a la comunidad de dominicanas y dominicanos en el exterior, difundir la cultura dominicana y potenciar la creación de audiovisuales para la Marca País, de acuerdo con un comunicado.

Los interesados en participar tienen hasta el 3 de octubre próximo para enviar un cortometraje que refleje su experiencia como dominicano residiendo en el exterior, inspirado en respuestas a preguntas como: ¿Qué tengo siempre conmigo que me recuerda a Quisqueya? ¿Qué costumbres forman parte de mi día a día y honran mi dominicanidad? ¿Qué me conecta con mi tierra, sin importar dónde me encuentre?.

Para participar, los postulantes deben llenar el formulario de inscripción y cargar su cortometraje e www.index.gob.do/huellasdemiquisqueya.