Increíble pero cierto: ¿sospechas de fraude?

EL AUTOR es sociólogo y comunicador. Reside en Santo Domingo.

La embajadora de los EEUU en la República Dominicana solicitó a la JCE participar como observadora del proceso de primarias del dia 6 de octubre. El hecho es revelador de las numerosas y fundamentadas sospechas de fraude por parte del gobierno.

La información aparece publicada en el periódico HOY y en el DIARIO LIBRE pero en letras y títulos tan pequeños que la mayor parte de la gente ni se ha percatado. La información además, fue difundida por la propia Embajada en cuya sede se reunió la embajadora Robin Bernstein con el pleno de la Junta. Estoy seguro de que:

1.- La embajada envió esa nota a todos los medios, pero no la han publicado excepto estos dos citados.

2.- Los que la publicaron lo hicieron para tratar de que pasara desapercibida.

3.- La nota de la embajada es una manera -similar a la llamada de Pompeo- de decirle al gobierno que saben o sospechan del fraude y que no será bienvenido.

4.- La embajada ha querido que se sepa que esa reunión tuvo lugar, que no fue técnica sino con el pleno.

Cada cual que saque las conclusiones de lugar. Le evidencia está en todas partes, a la vista, sin disimulo y en el mejor estilo de desfachatez de esta gente.

JPM

