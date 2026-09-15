Incineran mercancía ilícita valorada RD$362.789 millones

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) coordinaron la incineración de mercancías ilícitas valoradas en RD$362.788.883.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó durante el acto que los resultados obtenidos son fruto de un esfuerzo interagencial entre las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado.

«Este gran esfuerzo continuará a lo largo y ancho del territorio nacional, para que cada vez que anunciemos la quema de estos productos se incremente la cantidad, como ha sucedido en los últimos años», afirmó el alto oficial, al tiempo que felicitó a los hombres y mujeres que día tras día combaten el contrabando y la competencia desleal.

A nombre del titular del MICM, Eduardo Sanz Lovatón, el viceministro Rainiero Olivo destacó que la acción representa «un paso más hacia la protección de los comercios legítimos y productores nacionales».

De su lado, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, resaltó el rol de los medios de comunicación en la concienciación ciudadana frente a los ilícitos.

«Nuestra misión, de la mano con los sectores productivos, es combatir la competencia desleal, nivelar el terreno de juego y proteger la salud del consumidor. Quien opere en la República Dominicana lo hará bajo el marco de la ley», precisó.

Por su parte, el general de brigada Orlando Jerez Espaillat, director del CECCOM, detalló que en menos de 90 días se han destruido mercancías ilícitas valoradas en RD$ 362 millones, evitando pérdidas fiscales y protegiendo la salud de los consumidores.

Los artículos eliminados habían sido retirados del circuito comercial por violaciones a las normativas vigentes, incluyendo contrabando, evasión de impuestos, adulteración, falsificación y falta de registro sanitario.

Esta intervención ocurre apenas 88 días después de un operativo similar en el que se retiraron más de 19 millones de artículos, consolidando una política de control sobre las infracciones que distorsionan la economía nacional.

jt-am