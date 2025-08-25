Inauguran nuevo centro de producción de oxígeno en Haití

Puerto Príncipe, 25 ago.- El Ministerio de Salud Pública y Población de Haití cuenta desde hoy con un nuevo centro de producción de oxígeno medicinal, un hecho que mejorará la atención a los pacientes en la nación caribeña.

Este logro fue posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Mundial.

El oxígeno medicinal -precisó el diario digital Haití Libre-es vital para salvar vidas en varias situaciones, entre ellas, paro cardíaco, asfixia, intoxicación y procedimientos quirúrgicos.

También permite mantener las funciones vitales en cuidados intensivos de bebés prematuros, mejora la vida de los pacientes con problemas respiratorios, entre otros beneficios.

of-am