Inauguran Expo Acero Santiago con 93 empresas de 10 países

Una agenda formativa se realiza paralela a la exhibición..

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La tercera edición de Expo Acero Santiago 2025 será inaugurada este viernes 5 de septiembre, con la presencia de 10 países y 93 empresas, nacionales y extranjeras.

El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en esta ciudad, acogerá la feria más importante del sector acero y construcción en la República Dominicana, y en su apertura participará la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Los organizadores del evento esperan más de 4,000 asistentes, entre ellos profesionales, técnicos, estudiantes, empresarios y representantes institucionales de la rama constructiva.

PROGRAMA INTEGRAL

Expo Acero Santiago 2025 presentará un programa integral que incluirá una zona de exhibición de maquinarias y equipos pesados, con tecnología de punta y demostraciones interactivas.

También el Hub de Negocios que facilita reuniones comerciales entre empresas locales y foráneas, más de 30 ponencias técnicas y paneles especializados con expertos nacionales y extranjeros.

Además, la tercera edición del Panel Mujeres de Acero, que demuestra el impacto del liderazgo femenino en el sector.

PLATAFORMA DE ALCANCE REGIONAL

Desde su creación, Expo Acero evolucionó hasta convertirse en una plataforma de alcance regional, que integra a los principales actores de la industria de la construcción en acero.

La feria promueve la innovación, el intercambio técnico, relaciones empresariales y la formación continua.

COLOMBIA, INVITADO DE HONOR

Colombia es el país invitado de honor, por sus aportes al desarrollo de la construcción en América Latina y su dimensión internacional.

Ya hay formalizadas alianzas estratégicas con los Institutos de Acero de México y Colombia, orientadas al impulso del intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre países de la región.

Metaldom aparece de nuevo como patrocinador principal del evento, con lo que reafirma su rol en el desarrollo de esa rama económica.

agl/of-am