Reconocidos dirigentes PLD en Santiago pasan a Fuerza Pueblo

Leonel Fernández juramenta a nuevos miembros en la FP



SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, juramentó este domingo a un grupo de reconocidos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ellos exdiputados, regidores, exregidores y una exgobernadora.

Entre ellos figuran Héctor Ramírez, quien hasta hace poco fue miembro del Comité Central y presidente de la Circunscripción 1 de Santiago del PLD así como jefe de Gabinete de la Cámara de Diputados entre 2010 y 2016, secretario general de la Alcaldía de Santiago (2016–2020) y diputado (2020–2024).

También Hatuendy Rosario, exregidor y miembro del Comité Central; Erickson Ortiz, actual regidor; Wilson Peña, presidente del comité del distrito municipal de Limón; Angelo Rodríguez, presidente de comité intermedio; Connie Ricart, presidenta de comité intermedio; Ana María Domínguez, exgobernadora de Santiago; Abel Acosta, regidor del municipio de Baitoa; José Núñez (Jochy), regidor de la circunscripción 3; Venecia Quiñones, exregidora de Santiago; el abogado Pedro Emilio Sosa; Ruddy Guzmán, expresidente del intermedio 30 de Junio y expresidente de la Juventud del municipio de Baitoa; Darlin Liriano, presidente del comité intermedio Rafael Martínez así como Fidel Molina, presidente de comité intermedio, entre otros dirigentes municipales y sectoriales.

NECESIDAD DE UNA VISIÓN DE ESTADO

Al referirse a la situación del país, Héctor Ramírez Ramírez afirmó que el momento actual exige dejar atrás las etiquetas partidarias y asumir una visión de Estado.

“Aquí no se trata de si somos verdes, morados, blancos, rojos o amarillos. De lo que se trata es de reconocer quién tiene la visión, la experiencia y el liderazgo para llevar este barco a puerto seguro”, expresó.

Sostuvo que esa capacidad de conducción está claramente identificada. “Estoy convencido, y con plena fe, de que ese capitán lo tenemos aquí, en la Fuerza del Pueblo”, afirmó.

Llamó a la militancia a trabajar de manera incansable en las calles. “Vamos a trabajar sin descanso para que vuelva el progreso, junto a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo”, señaló.

