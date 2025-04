Importancia de la formación en peritaje médico legal

El autor es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

Con las frecuentes demandas a médicos y centros de salud por supuestas malas prácticas médicas, se hace cada vez más frecuente la necesidad de recurrir a la realización de peritajes médicos legales, ya que los jueces y fiscales en su formación no reciben instrucción sobre la materia médica y, en sentido general, carecen de conocimientos sobre fisiopatología del cuerpo humano y manejo de las enfermedades, tanto médicos como quirúrgicos.

Para esta labor se solicitan ternas de médicos al Colegio Médico Dominicano, en donde solo se requiere que se incluyan especialistas en la rama a la que pertenece el caso en litigio. Al respecto cabe preguntar: ¿Cualquier especialista es apto para la realización de un peritaje médico legal? La respuesta tajante es NO. Aunque mucha gente no lo conozca, el título de medicina por sí solo no es cualificación suficiente para el ejercicio efectivo de la pericia médico-legal

El perito médico-legal, aparte de estar graduado en medicina y ser especialista en un área médica específica, necesita una formación especial. Dicha formación no está incluida dentro del programa de la carrera de medicina ni en una residencia médica.

Se trata de una formación complementaria, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, que lo capacita para actuar como auxiliar de la justicia en los casos de demandas médico-legales.

Un médico especialista es perfectamente capaz de diagnosticar la patología que sufre un paciente e instituir un tratamiento adecuado en su área. Sin embargo, no tiene la formación ni las aptitudes necesarias para valorar la actuación médica en un caso, o establecer si existen nexos causa-efecto entre la actuación médica y el daño, si existiera.

En cambio, un perito médico-legal es capaz de llevar a cabo una labor completa, pues es un profesional de la medicina capaz de valorar las patologías, determinar si el médico actuó conforme a los protocolos y/o guías de manejo sobre la materia y acogido a la Lex Artis Médica.

Para ello, requiere cursar previamente un Diplomado Universitario de peritaje médico-legal. Es decir, que el perito médico-legal posee conocimientos de la rama de la medicina en que es especialista y de la rama jurídica, lo que le convierte en un especialista de la legislación médica.

Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con el gran problema de la inexistencia de un reconocimiento legislado que establezca como requisito para poder ejercer como Perito Médico-Legal, tener una formación universitaria que lo avale como perito y no ser simplemente un especialista en el área que trata el problema en litigio.

Esto provoca que los peritos médico-legales pierdan la exclusividad en la realización de peritajes médico-legales, permitiendo que se haga un espacio en este campo a cualquier especialista, lo que es un error.

Ante la carencia en el país de Peritos Médico-Legales con formación universitaria hasta 2021, nos trazamos como objetivo la formación de Peritos Médico-Legales facultados para actuar en el campo legal como peritos médico-legales y/o consultores técnicos, en el ámbito asistencial público y privado y como funcionario sanitario, asesorando en los temas médico-legales.

Nueva asociación

Como resultado natural de la graduación de Peritos Médico-Legales surgió la Asociación Dominicana de Peritos Médico-Legales, que actualmente dirijo, la que procura trascender el marco de lo jurídico, para alcanzar una verdadera dimensión social y extender su incumbencia a temas de la seguridad del paciente, calidad asistencial institucional, más allá de la típica labor médico-pericial relacionada con la praxis médica, deontología médica y responsabilidad profesional.

La participación del Perito Médico Legal como asesor del medio asistencial, se hace cada día más necesaria, tanto impartiendo normativas de procedimientos acordes con el ordenamiento legal vigente, como integrando distintos comités asistenciales que deben evaluar cuestiones críticas de la práctica médica cotidiana.

La propuesta del Diplomado en Peritaje Médico Legal, auspiciado por la Asociación Dominicana de Peritos Médico-Legales pretende contribuir en la capacitación científica y actualizada de los profesionales requeridos en el área. Enfocando, además, la redacción y actualización de los consentimientos informados, manejo de documentación médico-legal, como certificados médicos, de defunción, protocolos quirúrgicos, historia clínica digitalizada, registro de consultas, seguimientos, estudios complementarios y alta médica.

En el Diplomado en Peritaje Médico Legal que dirijo, se forman Peritos Médico-Legales que conocen las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación Médico-Legal. Conocen los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos y, además, son capaces de interpretar el sistema de mediación y la importancia de este en la implicación de los afectados.

Este Diplomado en Peritaje Médico Legal está destinado a Médicos y demás profesionales del área sanitaria, de preferencia con experiencia profesional de más de dos años. Un profesional del área de la salud con dos o más años de experiencia en el ejercicio profesional posee los conocimientos y habilidades previas necesarias para desarrollar las actividades de la carrera de Perito Médico Legal.

Al concluir los estudios del Diplomado, a los egresados, además de todos los conocimientos adquiridos y la apertura de un abanico amplio de acción profesional, se les genera una sensación de seguridad en el desempeño de su práctica profesional como médico, lo que les ayuda a crecer personal y profesionalmente.

Ahora se requiere que la Asociación Dominicana de Peritos Médico-Legales, con el apoyo gremial del Colegio Médico Dominicano inicie el reclamo de la regularización del ejercicio del Peritaje Médico Legal, con la exigencia de que los Peritos nombrados posean la formación universitaria requerida para la capacitación que garantice la producción de informes médico-periciales que verdaderamente contribuyan a suplir las deficiencias de conocimientos de los jueces en materia médica y los ayuden a emitir sentencias justas y que las autoridades judiciales también apoyen esta iniciativa.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.