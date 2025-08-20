Imponen prisión preventiva a dominicano tráfico haitianos

Santo Domingo, 20 ago.- Tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, impuso la oficina judicial de la provincia dominicana a Montecristi a un ciudadano que trató de ingresar al país a 79 haitianos indocumentados, informó hoy Migración.

La entidad precisó en un comunicado que José Andrés Peralta, chofer de un camión de carga, violó la Ley 137-03 sobre trata y tráfico ilícito de personas.

Peralta fue sorprendido por agentes migratorios mientras transportaba a 40 hombres, 30 mujeres y 9 menores que acompañaban a sus padres, en un furgón blanco marca Iveco.

La magistrada Javiera Antonia Gómez consideró la gravedad de los hechos y dictó la medida para ser cumplida en el centro de corrección y rehabilitación de Valverde, Mao (noroeste).

La detención ocurrió en el municipio Las Matas de Santa Cruz durante una operación ejecutada por los representantes de la DGM.

Los extranjeros en condición irregular fueron procesados de acuerdo a los protocolos establecidos y devueltos a su país de origen, informó la institución en la nota.

En abril último el gobierno de Luis Abinader endureció la política migratoria y desde entonces más de mil haitianos son repatriados todos los días mediante las puertas de control fronterizo, según reportes de la DGM.

of-am