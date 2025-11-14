Ikea Islas dona mobiliario a la entidad Sistema Punta Cana

La entrega de este importante donativo, fue coordinada y recibida a través de la Fundación para la Expansión Cultural y Artística de Punta Cana (FUNEYCA), lo cual subraya la colaboración entre el sector privado y las entidades culturales sin fines de lucro en la región Este del país.

PUNTA CANA.- El Sistema Punta Cana ha sido beneficiado con una valiosa contribución muebles mesas y sillas, gracias al programa de responsabilidad social corporativa «Acciones de Corazón IKEA Islas».

Esta significativa aportación está destinada a mejorar las instalaciones donde se imparte la formación musical a cientos de niños y jóvenes del Sistema y ha sido posible gracias al esfuerzo, trabajo y dedicación de todos los que forman parte de la gran familia de IKEA.

Un grupo de voluntarios de la empresa de origen sueco, sacó de su tiempo laboral para movilizarse hasta la sede de El Sistema ubicada en Verón, demostrando un profundo compromiso con la comunidad. Los voluntarios procedieron a instalar con entusiasmo y solidaridad todo el mobiliario, asegurando que los niños y jóvenes músicos del programa puedan contar con un ambiente de aprendizaje mejor equipado y más confortable.

Al recibir el donativo, Roma Aschpurwis, representante de El Sistema Punta Cana, expresó su sincero agradecimiento por el gesto solidario.

Destacó el valor de que una empresa de la talla de IKEA «crea en la misión de hacer que la educación musical y artística sea un derecho universal, y por acompañar a los niños en el camino de transformación social a través de la música».

La llegada de este nuevo mobiliario es fundamental para garantizar la calidad en la formación que ofrece el programa, permitiendo a los participantes concentrarse plenamente en su educación musical, sin las distracciones que puede generar un entorno físico deficiente.

Señaló que este tipo de alianzas estratégicas son vitales para el crecimiento y la sostenibilidad de iniciativas que tienen un impacto directo en la mejora de las oportunidades y la calidad de vida de los jóvenes.

De igual manera, se aprovechó la ocasión para motivar a toda persona natural, jurídica o empresa que desee realizar cualquier tipo de aporte o contribución a que se acerque hasta las oficinas de FUNEYCA y de El Sistema Punta Cana.

El llamado es a sumar esfuerzos y a colaborar en el crecimiento continuo de la comunidad, de modo que más jóvenes puedan tener acceso a clases de música y sigan haciendo posible sus sueños de recibir una formación integral de calidad.

of-am