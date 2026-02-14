ICE se burla de Cardi B y revive su pasado como bailarina exótica

NUEVA YORK.- La confrontación entre Cardi B y las autoridades migratorias de Estados Unidos volvió a la conversación pública luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionara con ironía a las críticas de la rapera contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El intercambio se produjo después de que la artista lanzara un mensaje directo a los agentes durante un concierto de su gira.

En la inauguración de su “Little Miss Drama Tour” en Palm Desert, la intérprete de “I Like It” dijo a sus fans que se rendiría si ICE se presentaba en sus conciertos. La declaración no pasó desapercibida para el DHS. Un portavoz del organismo respondió a un medio estadounidense con una frase que fue interpretada como una burla, aludiendo al pasado de la cantante como bailarina exótica y a los señalamientos que ella misma reconoció años atrás.

Respuesta del DHS y mención al pasado de Cardi B

La reacción del DHS se dio en declaraciones a TMZ, donde el portavoz sostuvo que, “siempre que no drogue ni robe a nuestros agentes”, se consideraría una mejora respecto a su comportamiento anterior. El comentario retomó la polémica de 2019, cuando resurgió un video en el que Cardi B admitía haber drogado y robado a hombres cuando trabajaba como stripper, llevándolos a habitaciones de hotel para despojarlos de sus pertenencias.

En su momento, la artista primero se defendió ante la ola de críticas, pero posteriormente ofreció una disculpa pública en la red social X. En ese mensaje, explicó que había hecho cosas que consideró necesarias para sobrevivir en esa etapa de su vida y que su enfoque estaba en convertirse en una mejor persona para ella y su familia.

La rapera ha sido una crítica constante de la administración de Trump y de ICE. En meses recientes, incluso aplaudió al puertorriqueño Bad Bunny por hablar en contra de ICE y defender a la comunidad latina durante los Premios Grammy 2026.

Tras la respuesta del DHS, Cardi B volvió a pronunciarse en redes sociales y cuestionó que las autoridades pusieran el foco en su pasado, mientras —según dijo— se omiten otros casos graves. En su mensaje, mencionó los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, señalando que se debería hablar de la drogadicción y abuso contra menores en ese contexto.