Iberia hará 5 vuelos semanales Madrid-SD a partir de agosto

SANTO DOMINGO.- Iberia mantiene conectado a República Dominicana con Europa con cuatro vuelos semanales que realiza desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).desde que reanudó su ruta Santo Domingo-Madrid el pasado 3 de julio.

Pero desde el próximo mes de agosto se incrementarán a cinco los vuelos a la semana que estarán disponibles en esa ruta, comunicó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

La empresa que maneja los aeropuertos de República Dominicana se refirió, además, a las restricciones de viajes vigentes actualmente en España.

“Los ciudadanos dominicanos que deseen trasladarse a Europa sólo podrán hacerlo en este momento si poseen residencia de la Unión Europea, o son titulares de un visado de larga duración (los que en la tarjeta de visado contiene el texto “Tipo D”) expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen y se dirijan a ese país”, precisó Aerodom..⁣

⁣

Así mismo, si es un estudiante que realiza sus estudios en los Estados miembros de la Unión Europea o Estados asociados Schengen; y cuenta con el correspondiente permiso o visado y seguro médico, siempre que se dirijan al país donde cursan sus estudios y que la entrada se produzca durante el curso académico o los 15 días previos.⁣

⁣

Igualmente pueden viajar familiares de ciudadanos de la Unión Europea, para lo que deberán contar con el visado de Familiar de Comunitario (código ESC y Tipo C), siendo este el único visado de Tipo C que se le permite la entrada.⁣

⁣

Por el momento, no se permite el ingreso de ciudadanos dominicanos con visa de turismo.⁣

Ello porque España aún mantiene restricciones de viaje y sólo ha abierto fronteras sin requisitos de cuarentena y restricciones para los residentes en la Unión Europea, países que son partes en el Acuerdo de Schengen, Andorra, Mónaco, Ciudad del Vaticano y San Marino; así como residentes de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay.⁣

⁣

“Todos los viajeros deben rellenar un formulario de salud pública, en línea en www.spth.gob.es,o utilizar la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH (SpTH). Una vez cumplimentada la forma, los pasajeros obtendrán un código QR que deberán presentar a su llegada a España”, enfatizó Aerodom

JPM