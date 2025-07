¿Hubo tiro de gracia a Trujillo?

Rafael L. Trujillo (1861-1961)

A principios de la década del 80 entrevisté reposadamente para el vespertino El Nacional al doctor Arturo Damirón Ricart a los fines de preparar amplio reportaje sobre su reciente designación como Maestro de la Medicina Dominicana por la Academia Dominicana de Medicina.

La entrevista se realizó en la sede de la clínica Internacional en la avenida México, edificación que tiempo después dejó de ser centro de salud. Al momento de mi conversación personal con él era, además, director del Instituto de Oncología Heriberto Pieter.

Me contó las incidencias de la noche del 30 de mayo de 1961 en el quirófano de la Clínica Internacional, donde operó a Pedro Livio Cedeño y de paso, como asunto secundario, comentó algunos pormenores del suceso cumbre -la muerte a tiros del generalísimo Rafael L. Trujillo- entre ellos lo referente al llamado tiro de gracia.

Me llamó poderosamente la atención que, al otro día de la entrevista, antes de publicarse el trabajo (que ganó una página completa) me llamara por teléfono para solicitarme eliminar todo lo que dijo respecto al tiro de gracia.

Lo hice así, pero siempre me quedó la interrogante del motivo de su petición. Conste que entonces no había surgido controversia sobre si hubo o no ese disparo en la cara del personaje abatido.

Abel González

Mucho tiempo después el doctor Abel González Massenet (1915-2009), quien embalsamó el cadáver al amanecer del día siguiente, expresó en entrevista televisiva con Víctor Grimaldi que “….su cara lucía un poquito deformada por que le faltaban los dientes de abajo”. Apuntó, respondiendo al entrevistador, que “él (Trujillo) había perdido un puente dental inferior”.

González Massenet, muy lúcido todavía, explicó que el victimado tenía cinco disparos, “uno de ellos en el mentón”.

Augusto Luis Sánchez Sanlley

Varios años más tarde, el mismo Grimaldi entrevistó a Augusto Luis Sánchez Sanlley en un programa que tenía por Radio Televisión Dominicana y le pidió explicar qué le contó Huáscar Tejeda Pimentel bien temprano del 31 de mayo cuando le visitó en su casa antes de este último irse a esconder.

Resulta que Tejeda Pimentel había dejado a su esposa embarazada y a dos hijos en la casa de Sánchez Sanlley en la calle Hermanos Deligne para ir a juntarse con los conjurados en el malecón a esperar el carro de Trujillo.

Luego del tiroteo fue sudoroso a la misma vivienda a buscar sus familiares y se retiró rápidamente, sin dar detalles de lo ocurrido a su compadre Sánchez Sanlley, a quien, no obstante, solicito ir temprano de la mañana siguiente a su residencia.

Augusto Luis Sánchez Sanlley manifestó en la entrevista con Grimaldi que a las 6 de la mañana fue a casa de Tejeda Pimentel acompañado de su hermano de crianza Rafael Ramón Ellis Sánchez (Pupito) y escuchó la historia del enfrentamiento en la autopista.

El entrevistado, citando la narración de Huáscar, observó que cuando Trujillo, desmontado de su vehículo y seriamente herido, intentó alejarse, fue tumbado por Tejeda Pimentel “y ahí fue que se le acercó Antonio de la Maza y le dio el tiro de gracia”. Palabras suyas.

Emilio Cordero Michel

En un panel por televisión en fecha posterior conducido por el propio Grimaldi (participantes Manuel de Ovín Filpo, Euclides Gutiérrez, Salomón Sanz, Luis Ruíz Trujillo y Emilio Cordero Michel) este último, mocano e historiador, refiriendo los momentos álgidos en el lugar del suceso -de los cuales investigó y escribió- se expresó en estos términos:

“…ahora, después que ajustician a Trujillo, cuando De la Maza le da el tiro de gracia, que sí hubo tiro de gracia, porque se lo dijo a Bienvenido García Vázquez, que está vivo, se lo dijo a Marcelino Vélez Santana cuando le enseñó el cadáver en el baúl del carro, le dijo ese que está ahí se lo di yo. Ese guaraguao no come más pollitos”.

Imbert Barreras

Oportuno señalar que el acucioso Grimaldi entrevistó a Antonio Imbert Barreras sobre el discurrir de la acción contra Trujillo y este negó enfáticamente que hubiera tiro de gracia. Grimaldi mencionó al doctor José Sobá rechazando que existiera ese disparo culminante.

Asimismo, Luichi Estrella Mueses, hijo de Salvador Estrella Sadhalá (uno de los matadores), no cree que se produjera tiro de gracia con la pistola 45 de De la Maza porque los destrozos habrían sido grandes en la cara del dictador.

Viuda de Tejeda Pimentel

En otra entrevista algún tiempo después, Lindín González viuda Tejeda detalló lo que le contó su esposo cuando llegaron a su casa en la calle Arístides Fiallo Cabral la noche del 30 de mayo a poco de ocurrir la ejecución.

La señora González atribuyó a Huáscar haberle dicho que con Trujillo en el suelo “ahí vino Antonio de la Maza y le pegó un tiro y dijo ya este guaraguao no come más pollos”.

José Joaquín Puello

Hace algunas semanas la periodista Colombia Alcántara -despierta y atinada, aunque de pocos conocimientos históricos- entrevistó al neo cirujano José Joaquín Puello, quien con 21 años y siendo estudiante de medicina laboraba en la Clínica Internacional la noche del 30 de mayo de 1961 y fue testigo de todo lo ocurrido en ese escenario en torno al herido Pedro Livio Cedeño.

Como punto relevante de su narrativa, que incluyó profundos juicios de valor, Puello expuso que mucho tiempo después de 1961 conversó con Antonio Imbert Barreras refrescando los sucesos registrados en torno a la muerte del generalísimo.

Citó algunas de las cosas tratadas por Imbert, de quien dijo: “…y como me conto también que Antonio de la Maza ya en el suelo Trujillo, le dispara en la cabeza, en la cara”.

En ese nivel de la exposición, la entrevistadora Alcántara observa: “el llamado tiro de gracia”.

Y Puello martilla: “Y dice (De la Maza) este guaraguao ya no va a cazar más. Eso me contó a mi don Antonio Imbert. Entonces por respeto a la historia lo cuento como yo lo viví, pero después de eso han venido tantas especulaciones….”.

García Michel

En junio de este 2025, el Listín Diario publicó una entrevista -video incluido en su edición digital- a Eduardo García Michel, hijo del abogado mocano Eduardo García Vásquez, quien estuvo en el meollo de la conjura contra Trujillo junto a su primo Antonio de la Maza, pero salvó la vida, aunque estuvo preso.

En la entrevista, que se encuentra fácilmente en you tube, al igual que todas las mencionadas en este artículo, el economista García Michel, tras muchas disquisiciones, dice tajantemente: “ …el propio Antonio de la Maza, esa noche, al llegar a la casa de Juan Tomás, contó un poco, con premura, lo que sucedió y dijo que ese tiro de gracia que Trujillo tenía en la cara se lo había dado él mismo. Yo sabía que estaba muerto porque ese tiro de gracia se lo di yo”.

No obstante todos estos argumentos, Grimaldi es rotundo opositor a la teoría del tiro de gracia.

