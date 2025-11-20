HRW apoya sentencia sobre la homosexualidad F.Armadas
Santo Domingo, 20 nov (EFE).- Human Rights Watch (HRW) calificó este jueves de «victoria histórica para la igualdad» la sentencia del Tribunal Constitucional (TCRD) de la República Dominicana que declaró inconstitucionales las normas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del país que prohíben las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo.
«Este fallo es una rotunda afirmación de que un futuro más inclusivo es posible y necesario según la legislación dominicana», añadió sobre la sentencia, criticada por las iglesias locales y organizaciones como el Colegio Dominicano de Abogados, que este jueves la calificó de «desafortunada e innecesaria».
En un comunicado, HRW recordó un escrito presentado ante el TCRD en agosto de 2024, en el que argumentó que la criminalización de la conducta entre personas del mismo sexo viola las normas internacionales, incluidos los derechos a la protección contra la injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada y familiar y en la reputación o dignidad de la persona, como enfatizó el experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género.
Asimismo, apuntó que el fallo del tribunal dominicano se alinea con una tendencia regional, ya que en los últimos años países de la región como Perú, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos han eliminado leyes y políticas discriminatorias similares que penalizaban las conductas homosexuales de los agentes del orden.
Al acoger una demanda presentada por los abogados Anderson Javiel Dirocie De León y Patricia Santana Nina, la alta corte dominicana señaló que estas normas impugnadas «violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo» de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo cual ordenó su expulsión del ordenamiento jurídico de esas instituciones.
La República Dominicana, donde solo se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer, «se encuentra rezagada en materia de derechos de las personas LGBT e intersexuales en comparación con sus vecinos latinoamericanos», según Human Rights Watch.
El país, añadió, carece de una legislación integral contra la discriminación civil, del derecho al matrimonio igualitario o a la unión civil, y del reconocimiento de la identidad de género para las personas transgénero, entre otras protecciones fundamentales.
Maldito y mil veces maldito este maldito gobierno y aún más maldito el maldito tribunal y los jueces que lo componen. Eso no es fortuito, eso es parte de una **** agenda con la que este hipócrita gobierno está comprometido hasta los huesos. Es hora de salir a las calles a defender nuestros valores nuestras costumbres.
Un juez esposo o esposa de la hija de Miriam activista de los LGBT, compone el tribunal más importante del país el constitucional, estos malditos jueces liberales y un país que solo está en chercha, cono en otro país por menos de ahí se moviliza vamos a la calle a pedir las destituciones de eso engendro lunático no dejemos que no quiten el país carajo.
Los mismos que apoyan la invasion, que se vayan pal carajo..
Lo próximo que viene ahora es modificar la construcción para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Casi siempre que suceden cosas como esta hay jueces o familiares de jueces que pertenecen a ese grupo y no han tenido el valor de salir del closet.
Esa organizacion es la que paga jueces para ese tipo de sentencia deben declararlo no gratos en el pais
LAS FUERZAS ARMADAS ESTAN PARA PROTEJER NUESTRA SOBERANIA NO PARA
ESTAR DEBATIENDO SOBRE EXISTENCISLES Y PROBLEMAS DE IDENTIDAD Y PREFERENCIA DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS SI PARA ESO FUE QUE SE ENGANCHO ESTA EN EL SITIO EQUIVOCADO O DEBEMOS DEFENDERNOS CON NUESTRAS PROPIAS MANOS SIN CONTAR CON LA ENTELEQUIA QUE SE QUIERE HACER CON LAS FUERZAS ARMADAS GRACIAS A LOS PRESTAMOS Y COMPROMISOS DE PUERTAS TESERAS DE POLITICOS Y EMPRESAUROS
Se acabaron las guerras pa paz hermanos
FREDDY VERAS GOICO DIJO MUERTO DE LA RISA CON LA LENGUA CASI PEGANDOLE AL COCOTE QUE LA DEMOCRACIA ES BUENA PERO AVECES APESTA, QUE VAI.NA ESTA QUE NO PUEDE HABER MODERACION CUANDO NO ES UN LOCO DE IZQUIERDA ES UN LGBT ASARANDO LA EXISTENCIA, SEÑOR JESUCRISTO ACABA DE LLEGAR ASÍ SEA QUE EL PRIMER COCOTAZO SEA A MI EN LA CABEZA PERO VEN A ACABAR CON ESTO, SIN DIOS NADA SOMOS.
LOVE IS LOVE!!! #LGBTQI+RightsAreHumanRights
Viejo rastrero….. anti natura….. Dios se apiade de ti
TODO EL PUEBLO DOMINICANO RESPALDA LOS MOVIEMIENTOS EN FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD LGTQ+ Y MINORIAS. ES UNA TAREA ESENCIAL DE CADA GOBIERNO MODERNO ASEGURAR ESTOS DERECHOS. #LGBTQ+RightsAreHumanRights #LoveIsLove #BlackLivesMatter #HumanRights
Viejo rastrero que solo aparece a defender lo diabólico !!!! Que vergüenza !!! Un viejo homosexual
Y tú **** madre no lo apoya también?
I am making a good salary from home $4580-$5240/week , which is amazing under a year ago I was jobless in a horrible economy. I thank God every day I was blessed with these instructions and now its my duty to pay it forward and share it with Everyone,
Here is I started_______ LIVEJOB1.COM