Hoteles Punta Cana son premiados por Travelers’ Choice Award de Tripadvisor

PUNTA CANA. – Los hoteles Four Points by Sheraton Puntacana Village y The Westin Puntacana Resort & Club se encuentran en el top del 10% reconocidos por los premios Travelers’ Choice Award 2021 de Tripadvisor, basado en las opiniones y comentarios positivos de visitantes de todo el mundo.

Los premios Travellers’ Choice reflejan “lo mejor de lo mejor” en lo que se refiere al servicio, la calidad y la satisfacción de los clientes, desde hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones e incluso marcas y productos.

“No hay mayor sello de aprobación que ser reconocido por nuestros clientes. Este logro es un notable voto de confianza para nuestro éxito comercial y continúo compromiso con la excelencia en el servicio y ofrecer a nuestros visitantes experiencias únicas. Agradecemos a nuestros huéspedes y colaboradores por hacer posible este reconocimiento”, expresó Carmen Rosa Aquino de Torres, directora de Hospitalidad de Puntacana Resort & Club.

Mientras que, la directora Comercial de Tripadvisor, Kanika Soni, dijo “sé que el año pasado ha sido un gran desafío para las empresas turísticas. Me ha impresionado cómo las empresas se adaptaron a grandes desafíos, implementando nuevas medidas de limpieza, agregando pautas de distanciamiento social y utilizando tecnología para priorizar la seguridad de los huéspedes”.

Agregó que “los premios Travellers ‘Choice Awards destacan los lugares que son constantes en su servicio de excelencia, incluso mientras navegan por las expectativas cambiantes de los clientes y las nuevas formas de trabajar «.

En 2020, también fueron premiados La Cana Golf Course, que además forma parte del Salón de la Fama de Tripadvisor por mantener la certificación durante 5 años consecutivos; los restaurantes Bamboo, La Yola, Playa Blanca, The Grill y Brassa, el exclusivo Tortuga Bay, y la Reserva Ecológica Ojos Indígenas.

of-am

Follow us on Social Media twitter facebook instagram