HONDURAS: Embajada RD recuerda Gesta Restauración

TEGUCIGALPA.- El embajador de la República Dominicana en Honduras, Luis García, rindió homenaje a la Gesta de la Restauración con una ofrenda floral en la Plaza Juan Pablo Duarte

La ceremonia inició con la entonación del Himno Nacional Dominicano, seguido por las palabras de García, quien destacó la valentía, el sacrificio y la determinación de los hombres y mujeres que lucharon por devolverle la soberanía a la República Dominicana.

«Hoy se cumplen 162 años de este acontecimiento histórico que marcó el rumbo de nuestra nación. El 16 de agosto de 1863, con el Grito de Capotillo, se dio inicio a la Guerra de la Restauración, un conflicto que se extendió hasta 1865, año en el que la victoria dominicana y la salida de las tropas españolas dieron paso a la proclamación de la Segunda República Dominicana», recordó.

jt-am