Homenaje a nuestra Protectora Virgen de la Altagracia

LA AUTORA es mercadóloga y comunicadora. Reside en Santo Domingo.

Al iniciar el año, nuestra Madre nos acompaña. Se acerca la devoción más ferviente del dominicano, la que ensalza a nuestra Virgen de la Altagracia, la que vino desde España para quedarse, para hacerse Dominicana y de pura cepa.

Ella, la que hasta en sus colores se refleja nuestra bandera.

La dulzura misma, la postración adorarte y sublime al Enmanuel, Divino Niño Jesus, Dios con nosotros.

Ella, la que continuamente tiene presente nuestros ruegos y suplica al Todopoderoso su mediación en nuestro favor.

Ella, la que con su Sí confiado aun sin entender supo obedecer los designios en su vida que a la vez salvaría a la humanidad.

Ella, sencilla, humilde, tierna pero a la vez majestuosa, firme y de pie hasta ver morir a su Hijo sin odiar a sus verdugos. Al contrario, se constituye en su abogada e intercesora, nuestra protectora.

Y es que María de la Altagracia tiene la gracia plena de ser hija, madre De Dios, maestra insigne de la vida, la que enamoró el corazón de Dios.

Jesus, no come cuentos con Ella, nos la regaló como Madre y es el primero en alabar y honrarla.

Hay alguien medio oculto en su imagen que aun no he mencionado. Me refiero a San José, padre adoptivo de Jesus, esposo de María. Ser privilegiado de acompañarla en la crianza del niño Dios. El, patrón de la Iglesia, también en la Sagrada imagen acompaña a María y José, nos enseña mucho: ser contemplativos, pero activos, vigilantes, custodios de la familia: en su caso, de la Sagrada Familia.

Y es que en la devoción Altagraciana se nos invita a ser devotos de la Sagrada Familia. Que yo sepa, es la única devoción mariana que la tiene manifiesta en su imagen.

Devoción que es un Belén. República Dominicana, Belén de América.

Tierra bendecida de ser la primogénita del continente de la esperanza (como así nos dijo un Santo que nos visitó tres veces, vicario de Cristo, San Juan Pablo II.

Nuestro pueblo se regocija en su presencia. Celebra cada acontecimiento.

Recordamos la algarabía del año pasado, su año jubilar, cuando celebramos los 100 años en que la coronamos como Reina y Soberana, protectora del pueblo dominicano. El 21 de enero del 2022 se hizo con su sagrada imagen y la compañía de quien bendice, Jesus Sacramentado una gran bendición por aire, mar y tierra.

Gracias derramadas sobre nuestro pueblo que todavía se siguen cosechando frutos espirituales en nuestras almas.

Este 21 de enero en todas las iglesias de nuestro territorio nacional habrá misas en su dedicación, así como más allá de nuestras fronteras gracias a una diáspora que se la llevó con Ella, para venerarla y honrarla.

Les comparto horario Misas en la Basilica de Higuey: 7:00am, 10:00 am, 12:00 m, 3:00pm y 6:00pm)

Y el del Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora de la Altagracia en la ciudad colonial de Santo Domingo ubicado en la calle Mercedes (7:00 am, 9:00 am, 11:00 am y 6:00 pm)

Si se pudiera relatar todos los favores obtenidos de su mediación, faltarían páginas para registrarlas. Para muestra un botón dice el refrán. Quienes peregrinan a la Basílica de Higuey, Santuario por excelencia de nuestra protectora podrán visitar su museo el cual está al lado del templo. Allí están expuestos lienzos que representan algunos de los milagros recibidos por medio de ella, así como prendas costosas regalos de exvotos que quisieron dejar visible su agradecimiento eterno.

Invito a los que no conocen su gran corazón, que se acerquen a Ella, y que hagan suya la invitación que reza una linda canción:

«Ven con nosotros a caminar, Santa María ven».

jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.