Hispano defendió a una mujer que era golpeada y fue apuñalado en la cabeza

Roberto Pérez

NUEVA YORK.- Un hombre fue apuñalado en la cabeza el martes en el barrio de Harlem, de Nueva York. En un video que se volvió viral, se lo ve con el objeto incrustado en el cráneo mientras camina de un lado para otro.

A Roberto Pérez, como fue identificada la víctima, se lo ve confundido y en estado de shock. Va de un lado para el otro con su cuerpo bañado en sangre.

Según algunos testigos, el hecho ocurrió luego de que Pérez defendiera a una mujer de 34 años que era asaltada por cuatro hombres y una mujer, informó el Daily Mail.

Un hombre supuestamente golpeó a la mujer en la mejilla antes de enterrar el cuchillo en la cabeza de Pérez y huir.

“Lo apuñalaron en la cabeza, ¡hey!, esto es demasiado loco”, se oye a alguien decir en el video.

Pérez, de 36 años, habla casi con calma con personas horrorizadas que pasan a su lado. Una ambulancia estacionada espera para atenderlo.

La víctima no parece percatarse de lo sucedido y, según cuentan algunos, se rehusa a subir a la ambulancia, donde están los paramédicos.

“Parece como si no le doliera”, dice un testigo que habló con The New York Post.

A pesar de que la herida parecía de gravedad, los médicos dijeron que el cuchillo no le alcanzó a atravesar el cráneo. Mientras tanto, Pérez se encuentra estable en un hospital de Harlem.

Un médico del hospital dijo que Pérez recibió tratamiento en la unidad de cuidados intensivos y que la otra víctima también fue revisada.

Ed Mullins, de la Asociación Benevolente de Sargentos, reaccionó al video en un tuit: “Los políticos de Nueva York han perdido el control de la ciudad. Un día, un hombre sin hogar es incendiado en Manhattan; otro día, un hombre es acuchillado en la cabeza, todo después de 125 tiroteos en un mes”.

La policía no ha realizado ningún arresto hasta el momento, y todavía investiga el caso.