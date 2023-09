Hipólito ve alianza PLD, PRD y FP «es una muestra de debilidad»

SANTO DOMINGO, 11 de septiembre.- La alianza tripartita entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) es «una muestra de debilidad» de la oposición, según el expresidente Hipólito Mejía.

«Esa alianza es una demostración de debilidad y reconocimiento de los que han llegado a ese raro acuerdo», declaró.

Aseguró que «ese pacto no durará mucho. Es menos que nada, es menos malo que no hacerlo. Si no lo hacen va a ser peor, pero a lo largo, yo no tengo la menor duda que es muy efímera esa unidad».

Agregó que esa alianza está encabezada por Miguel Vargas, quien «no ha logrado obtener ni siquiera un 1% de apoyo en las últimas elecciones».

«La alianza de estos partidos de oposición surge debido a la debilidad interna que experimentaban individualmente», afirmó Mejía en el programa «La Entrevista con Juan TH», que se transmite por VTV canal 32.

jt/am