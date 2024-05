Falta de empoderamiento social y la predecible abstención de la clase media

EL AUTOR es político.

POR ALEJANDRO SANTOS

Como ha ido aconteciendo la actual campaña electoral, de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo 2024, pone a pensar que habrá con gran abstención, de manera especial de la clase media dominicana.

La falta de entusiasmo evidencia una pobre integración de la población a las actividades de campaña política. Si comparamos con los procesos electorales pasados, se puede observar, que las movilizaciones actuales han estado, principalmente marcadas, por la participación de los más comprometidos por sus afiliaciones a los partidos o candidaturas.

Algunos exponentes de opinión, intentan explicar, la apatía evidente de la población en el presente proceso electoral, por la falta de propuestas de los candidatos. Considerando, según su punto de vista, que existe un vacío de planteamiento claro de solución alrededor de los más neurálgicos problemas del país.

Es cierto, que es notorio, la falta de propuestas confiables de los candidatos, en gran medida se ha convertido en un factor de negatividad de la población, para involucrarse en la campaña electoral.

Según nuestro punto de vista, lo que más se destaca en el contexto actual de la campaña, es la carencia de empoderamiento social. No hay un tema sensible que levante la pasión y el activismo militante. Conocemos algunos precedentes destacables, así ocurrió con el 4% para la educación, el apoyo a las tres (3) causales, por un lado, y el rechazo, por otro lado, de quienes están en desacuerdo, no está presente el tema de la lucha por la impunidad, que se enarboló a propósito del caso de Odebrecht y la marcha verde.

Los anteriores temas han sido motivo de levantamiento, de protestas y de propuestas, pero que han logrado el empoderamiento de gran parte de la población, aunque detrás de esos temas, también es posible haya existido algún interés oculto.

Dado la falta de motivación y la no existencia de un empoderamiento social, nos atrevemos a pronosticar que habrá una extraordinaria abstención de la clase media dominicana en las próximas elecciones del 19 de mayo. La clase media ha sido principalmente la que ha tomado los temas de empoderamiento social. En consecuencia, ese compromiso también le ha llevado a tomar un rol activo en los procesos electorales pasados.

Ante el vacío que produce la ausencia de un tema reivindicativo, la clase media dominicana se encuentra en un estado pasivo, no manifiesta interés por participar, ni votar en las elecciones.

Habría que esperar si en los días que faltan ocurre algún evento que pueda hacer cambiar la realidad que aquí estamos señalando, de lo contrario los partidos políticos y sus candidatos, solo tienen que contar con sus propias militancias, y motivar el voto de los estamentos más pobres de la sociedad dominicana.

