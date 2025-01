Hipólito dice Maduro y Trump irrespetan la dignidad humana

Hipólito Mejía

SANTO DOMINGO.- Donald Trump y Nicolás Maduro irrespetan la “dignidad humana” por sus “extremismos” políticos, a juicio del expresidente dominicano Hipólito Mejía.

Dijo que repudia las ideologías o movimientos que han caracterizado tanto al presidente de Venezuela como al de Estados Unidos.

“Yo no estoy en los extremos. A mí los extremos no me gustan. Donald Trump es extrema derecha y Maduro es extrema izquierda. Los dos cometen los mismos errores y el mismo irrespeto a la dignidad humana”, declaró el exmandatario en el programa “Hoy Mismo”.

Reiteró que está en contra de la “dictadura de Maduro en Venezuela y de muchas de las medidas o insinuaciones que ha dicho Trump», como la de tratar de retomar el control del canal de Panamá.

“Yo le mandé una carta al presidente de Panamá (José Raúl Mulino) apoyando su posición”, afirmó.