Faride, adelante, los dominicanos de bien te apoyamos

EL AUTOR es escritor yt político. Reside en Santo Domingo.

1.-A Joseph Pulitzer, el destacado periodista judío de origen húngaro, pero nacionalizado estadounidense, se le conocía como «Joe», «El Rey de la Prensa» y por «Shakespeare». Su talento para el buen periodismo fue portentoso. Entre su legado cuentan cientos de frases. Hoy les enrostramos algunas de ellas a los muchos individuos que, al pretender ejercer el periodismo, incurren en el delito de calumniar e infamar descaradamente tan solo para ganar dinero y hacerse los famosos en las redes.

2 – A continuación, aquellas expresiones:

“La verdadera función del periodismo es educar a las masas, no para satisfacer sus gustos”.

“El periodismo debe ser un faro de luz en la oscuridad, iluminando la verdad y combatiendo la corrupción”.

“El periodismo responsable es aquel que informa con precisión, no aquel que busca sensacionalismo”.

“El periodismo debe ser la voz del pueblo, defendiendo sus derechos y luchando por la justicia”.

3- “Un buen periodista debe tener integridad, valentía y pasión por la verdad”.

“El periodismo de calidad requiere investigación exhaustiva, hecho por hecho”.

“Un buen periodista nunca debe dejar que su opinión personal obstaculice la búsqueda de la verdad”.

“El periodismo es una profesión que debe ser ejercida con ética y responsabilidad”.

4 – “Las noticias falsas son un virus que socava la confianza en la prensa y en la democracia”.

“La imparcialidad y la objetividad son los pilares del periodismo de calidad”.

“El dinero es hoy el gran poder. Los hombres venden su alma por él. Las mujeres venden sus cuerpos por él. Otros lo adoran. El poder del dinero ha crecido tanto que la cuestión de todas las cuestiones es si la corporación gobernará este país o el país volverá a gobernar a las corporaciones”.

“Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá con el tiempo un pueblo tan ruin como ella misma”.

5 – Las anteriores frases son todas de Joseph Pulitzer; no obstante, por su importancia, transcribo dos frases más de otros grandes pensadores.

“Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ryszard Kapuści

“Si el periodismo es todavía una fuerza ciega, la culpa es del periodista. No hay ningún sacerdocio más alto que el del periodista; pero, por lo mismo, no hay sacerdocio que imponga más deberes, y por lo mismo, no hay sacerdocio más expuesto a ser peor desempeñado. De ahí principalmente la inmoralidad del periodismo”. Eugenio María de Hostos”.

“Una mentira puede dar la vuelta al mundo, mientras la verdad todavía se pone los zapatos. Mark Twain”.

6 – Estas frases las he tomado como referentes para juzgar si quienes han tratado de destruir con infamias a Faride Raful, responden al rol profesional y al perfil ético y moral de un verdadero periodista.

Últimamente, la ciencia médica ha descubierto que los intestinos con todas sus heces fecales constituyen el segundo cerebro. Siendo así, ahora comprendo el pensar y el hablar de mucha gente.

7 – La lengua, dice la Biblia: Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. ¡Piensen que con una pequeña chispa se puede incendiar un gran bosque! La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo; y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano puede domar toda clase de fieras y las ha domado: aves, reptiles y bestias del mar; pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no se puede frenar y que está lleno de veneno mortal. «La muerte y la vida están en poder de la lengua. «La lengua es un fuego, un mundo de maldad; así la lengua está entre nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo». «Hay quienes hablan como golpes de espada; más la lengua de los sabios es medicina». «Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño». Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y también con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios.

8 – Faride Raful, adelante, sigue haciendo tu trabajo para evitar que nuestra tierra definitivamente la quieran arrabalizar con tantos ruidos. Los dominicanos con valores te pedimos impedir que la nación se convierta en una tribu de las más primitivas. Faride, haz valer el derecho de la ciudadanía a gozar de la paz y el sosiego que se disfruta cuando no existe la contaminación sónica que hoy azota todo el territorio nacional palmo a palmo. Ministra, las personas (principalmente las mayores y envejecientes), que ya pueden tener un día relajado y que en las noches ya pueden conciliar el sueño por estar libres de la música a todo volumen, te estaremos eternamente agradecidos. Faride, en este empeño tuyo, los buenos dominicanos te apoyamos. Los calumniadores, los difamadores, los de lengua venenosa, los sicarios de la palabra, esta vez, no pasarán. Los cuadrúpedos y cuadrúpedas perversos que te embistieron, en lo adelante no se saldrán con las suyas. A estas plagas solo les queda el deshonor y el camino al matadero social que el pueblo y la historia les reserva a la gente anti pueblo y de semejante calaña.

Posdata: Como hoy en día hay tanta maldad, es posible que algunos vengan a decir que Faride me ha pagado por escribir este artículo. Falso de toda falsedad; nunca he tenido el honor ni de darle la mano a esta ministra. A su padre sí lo he tratado en el plano intelectual, por el amor a la literatura que nos une; no obstante, con él tengo varios años sin comunicarme.

